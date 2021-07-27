Українка вперше піднялася на найнебезпечнішу гору світу 

Ірина Галай стала першою українкою, яка піднялася на другу за висотою гірську вершину світу – Чогорі (К2).
Своє сходження альпіністка здійснила о 8.42 за місцевим часом.
Вона присвятила його 30-річчю незалежності України, повідомляють в "Укрінформі".
Українці вдалося підкорити гору висотою 8 611 метрів.
|Фото Ірина Галай
Через надзвичайну складність сходження вершину також називають Дикої горою або "горою-вбивцею".
Рівень смертності при сходженні на цю вершину становить рекордні 23%.
Це означає, що кожен четвертий альпініст, який підіймається на К2, зазнає трагічних наслідків.
Станом на 2021 рік, на К2 піднялося лише 337 альпіністів, серед них 20 жінок, додають в "Інтерфакс-Україна".
Українська експедиція на К2 стартувала ще на початку липня.
До команди увійшли альпіністи Ірина Галай та Дмитро Семеренко, а також фотограф Назарій Кривошеєв.
Дмитро разом з Іриною піднялися на вершину Чогорі, а Назарій зупинився у базовому таборі на висоті 6 800 метрів.
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