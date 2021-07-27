Українка вперше піднялася на найнебезпечнішу гору світу 

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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27 липня 2021

Ірина Галай стала першою українкою, яка піднялася на другу за висотою гірську вершину світу – Чогорі (К2).

Своє сходження альпіністка здійснила о 8.42 за місцевим часом.

Вона присвятила його 30-річчю незалежності України, повідомляють в "Укрінформі". 

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Українці вдалося підкорити гору висотою 8 611 метрів.

Фото Ірина Галай 

Через надзвичайну складність сходження вершину також називають Дикої горою або "горою-вбивцею". 

Рівень смертності при сходженні на цю вершину становить рекордні 23%. 

Це означає, що кожен четвертий альпініст, який підіймається на К2, зазнає трагічних наслідків. 

Станом на 2021 рік, на К2 піднялося лише 337 альпіністів, серед них 20 жінок, додають в "Інтерфакс-Україна".

Українська експедиція на К2 стартувала ще на початку липня. 

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До команди увійшли альпіністи Ірина Галай та Дмитро Семеренко, а також фотограф Назарій  Кривошеєв.

Дмитро разом з Іриною піднялися на вершину Чогорі, а Назарій зупинився у базовому таборі на висоті 6 800 метрів. 

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