Протягнули 330-тонну "Мрію": українські стронгмени встановили національний рекорд

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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26 серпня 2021

Восьмеро українських стронгменів протягнули найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія" понад 4 метри і встановили національний рекорд.

Маса літака разом із паливом становила 330 тонн, повідомили у пресслужбі Федерації Стронгменів України.

"8 найсильніших богатирів України зрушили її з місця і протягли на 4,30 метрів за 1,13 хв! Рекорд засвідчили представники Національного реєстру рекордів України!", - розповіли у пресслужбі.

Рекорд приурочили до 30-річчя незалежності України.

Встановлення рекорду

"Літак "Мрія" – це символ сучасної України. Таким символом є і наші стронгмени-богатирі.

 Ми будемо по справжньому віддавати всі свої сили на честь тридцятиріччя нашої держави", – розповів Сергій Конюшок, президент Федерації стронгмену України.

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