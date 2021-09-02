У Twitter з’явився "режим безпеки": можна приховати негативні коментарі й погрози

У Twitter з’явилася можливість ввімкнути "режим безпеки", який автоматично блокуватиме коментарі з образами й погрозами.

Про нову функцію повідомляють у блозі соціальної мережі.

Акаунти порушників будуть блокуватися на 7 днів.

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Блокувати можуть за коментарі:

з образливими та нецензурними виразами;

за постійні публікації тегів (згадок профіля);

прохання підписатися на профіль або запрошення до певної групи.

Заблоковані користувачі не зможуть підписатися на ваш акаунт, бачити твіти та надсилати вам особисті повідомлення.

Фото: Mactrunk/Depositphotos

Система буде оцінювати не лише зміст коментаря, а й динаміку взаємодії акаунта з користувачем. Якщо користувач часто переписується або підписаний на акаунт, з якого поширюють образливі за змістом коментарі, то система вважатиме його "другом" й не блокуватиме.

У разі, якщо алгоритм помилково маркуватиме друга як хейтера, користувач зможе в налаштуваннях вилучити його профіль самостійно.

Функція доступна наразі лише в тестовому режимі для англомовних користувачів. Розробники прагнуть усунути можливі недоліки в алгоритмі розпізнавання між коментарями "хейтера" і "друга" перед тим, як зробити її доступною кожному користувачеві.

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