У Twitter з’явився "режим безпеки": можна приховати негативні коментарі й погрози

Денис Карловський
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2 вересня 2021

У Twitter з’явилася можливість ввімкнути "режим безпеки", який автоматично блокуватиме коментарі з образами й погрозами.

Про нову функцію повідомляють у блозі соціальної мережі.

Акаунти порушників будуть блокуватися на 7 днів.

Блокувати можуть за коментарі:

  • з образливими та нецензурними виразами;
  • за постійні публікації тегів (згадок профіля);
  • прохання підписатися на профіль або запрошення до певної групи.

Заблоковані користувачі не зможуть підписатися на ваш акаунт, бачити твіти та надсилати вам особисті повідомлення.

 Фото: Mactrunk/Depositphotos

Система буде оцінювати не лише зміст коментаря, а й динаміку взаємодії акаунта з користувачем. Якщо користувач часто переписується або підписаний на акаунт, з якого поширюють образливі за змістом коментарі, то система вважатиме його "другом" й не блокуватиме. 

У разі, якщо алгоритм помилково маркуватиме друга як хейтера, користувач зможе в налаштуваннях вилучити його профіль самостійно. 

Функція доступна наразі лише в тестовому режимі для англомовних користувачів. Розробники прагнуть усунути можливі недоліки в алгоритмі розпізнавання між коментарями "хейтера" і "друга" перед тим, як зробити її доступною кожному користувачеві.

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