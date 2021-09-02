Сотню мертвих дельфінів знайшли на узбережжі Нідерландів

Майже 100 трупів мертвих дельфінів винесло водою на узбережжя Фризьких островів – архіпелагу на півночі Нідерландів, повідомляють видання Phys.org та NOS.

Спершу велику кількість мертвих тварин помітили ще 26 серпня, та водою приносило нові трупи – активісти знайшли кілька нових тіл 1 вересня.

Аннамарі ван дер Берґ, очільниця нідерландського фонду "SOS Dolfijn", заявила:

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"Хоча такі випадки трапляються на нідерландському узбережжі, нас лякає число мертвих тварин за такий незначний проміжок часу.

До того ж тіла тварин мають однаковий ступінь гниття, тому вони радше за все загинули в тій самій області від однієї певної причини".

Фото: NOS

Близько три десятки тіл надіслали до ветеринарного факультету Утрехтського університету, щоби з’ясувати причину їхньої загибелі. Фахівці факультету вже зробили розтин одного тіла та взяли зразки для дослідження.

За словами фахівців з вивчення морських ссавців, такі випадки масової загибелі дельфінів трапляються регулярно, але не в такій кількості й одному місці. Морська біологиня Лоннеке Айссельдейк, котра виконувала розтин, стверджує:

"У мене викликає занепокоєння те, що переважно загинули дорослі особини, а не молоді.

Коли гинуть молоді ссавці, це можна пояснити природним відбором, так як часто молоді особини не доживають до дорослого віку через конкуренцію. Проте коли гинуть дорослі тварини – це тривожний знак".

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Фахівці перевірять зразки на морбілівірус, який у минулому спричиняв масову загибель дельфінів у Північному морі.

Ван дер Берґ додає, що щороку на узбережжя Нідерландів виносить від 200 до 900 мертвих дельфінів

"Не можна сказати, що ми знаходимо більше мертвих дельфінів щороку. Найбільшу кількість ми зафіксували у 2011 та 2013 роках – після цього їх меншало.

Цього року все було в очікуваних межах, близько 300 мертвих тварин, але зараз усе може змінитись", – розповідає Айссельдейк.

Активісти з "SOS Dolfijn" та деякі нідерландські медіа стверджують, що ймовірна причина може полягати в будівництві вітряної електростанції неподалік місця загибелі. Проте вчені, які займаються знайденими тілами, просять наразі не спекулювати.

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