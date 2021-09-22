Мінкульт запевняє, що не пропонує скасовувати свята

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) не пропонує скасовувати жодні зі звичних для українців свят.

Таке роз’яснення опублікували на Facebook-сторінці відомства.

Натомість, у міністерстві прагнуть скасувати практику додавання неробочих днів у випадках, коли свято збігається з вихідним.

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"Спираючись на загальноєвропейську традицію, МКІП пропонує скасувати норму про додатковий вихідний, якщо окремі свята припадають на суботу або неділю.

Фото: DPimage/Depositphotos

Тобто, якщо 1 травня припадатиме на неділю, то понеділок, 2 травня, буде робочим днем", – пояснюють у Мінкульті.

Зараз в українському законодавстві передбачена протилежна процедура: у разі збігу свята й вихідного дня, наступний робочий день буде вихідним. Тобто, наприклад, якщо 8 березня припадає на неділю, то 9 березня в понеділок буде неробочим.

Проте міністерство пропонує залишити таку практику для низки традиційних свят, як-то:

Новий рік;

Різдво Христове за юліанським та григоріанськими календарями (7 січня й 25 грудня);

Великдень;

День Святої Трійці.

Проект закону винесли на громадське обговорення, щоби проконсультуватися з усіма учасниками трудових відносин, громадськістю та урядовими організаціями.

У проект також пропонують визначити такі категорії як: державне свято, день жалоби, міжнародний день, пам'ятна дата, професійне свято, скорботний день, традиційне свято.

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Міжнародний день боротьби за права жінок і Міжнародний день праці пропонують вилучити з переліку державних свят та зробити міжнародними днями. Проте в пояснювальній записці до проекту зазначають, що все одно 8 Березня та 1 Травня залишаться неробочими днями.

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