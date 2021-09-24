Два українські виші потрапили у світовий топ за можливостями працевлаштування випускників

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка та Київський політехнічний інститут потрапили до рейтингу найкращих навчальних закладів за ознакою працевлаштування випускників 2022 року.

КНУ ім. Т. Г. Шевченка посів позицію в діапазоні 301-500, а КПІ зумів уперше з’явитись у цьому рейтингу в позиціях 501+, повідомили у Міністерстві освіти й науки України.

Міжнародне аналітичне агентство в галузі вищої освіти QS (Quacquarelli Symonds) складає щорічні рейтинги світових університетів за різними ознаками.

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До рейтингу QS Graduate Employability Rankings виші входять за ознакою можливості працевлаштування випускників після завершення навчання.

Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Зокрема, при складанні цього рейтингу в методології охоплюють такі показники:

оцінки та думки працедавців, з яких вишів вони готові взяти на роботу фахівців (30% оцінки);

досягнення випускників у кар’єрі, науці, благодійності та фінансовій спроможності після завершення університету (25% оцінки);

співпраця між університетом та бізнесом, зокрема, оцінюють публічно доступні дані про спільні наукові проекти (25% оцінки);

частота візитів та появи працедавців на території університету (10% оцінки);

рівень працевлаштування випускників, за яким підраховують кількість випускників, що отримали успішну пропозицію роботи впродовж 12 місяців після завершення навчання (10% оцінки).

Зауважимо, що КНУ ім. Тараса Шевченка вже включали до цього рейтингу в 2019 та 2020 роках.

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