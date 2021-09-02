10 українських вишів увійшли до світового рейтингу найкращих університетів світу

Десять українських вищих навчальних закладів включили до щорічного престижного рейтингу світових університетів, який складає журнал Times Higher Education.

До цьогорічного переліку увійшло всього понад 1600 вишів з 99 країн.

Після 200 позиції, університети посідають не окремі місця, а місце в групі, наприклад, 201-250 або 501-600.

До рейтингу 2022 року внесли такі українські виші:

Сумський державний університет (501-600 місце)

Національний університет "Львівська політехніка" (601-800 місце)

Харківський національний університет радіоелектроніки (1001-1200 місце)

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (місце після 1201)

Львівський національний університет ім. Івана Франка (місце після 1201)

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (місце після 1201)

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка (місце після 1201)

Київський політехнічний інститут (місце після 1201)

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (місце після 1201)

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (місце після 1201)

Фото choikh/Depositphotos

У рейтингу 2021 року вже було дев’ять українських вишів з цього переліку. Цього року до них додали ДНУ ім. Олеся Гончара.

Порівняно з минулорічним рейтингом, кілька вишів погіршили свої показники. До прикладу, Львівська політехніка мала місце в групі 501-600, а цьогоріч опинилась у 601-800; подібно ХНУРЕ перемістили з групи 801-1000 до 1001-1200.

Рейтинг складають за 13 критеріями, що враховують, зокрема, показники кількості процитованих наукових досліджень, кількості викладачів, працевлаштування випускників та міжнародну впізнаваність навчального закладу.

Топ-5 університетів світу за цим рейтингом стали:

Оксфордський університет (Велика Британія) Каліфорнійський технологічний інститут (США) Гарвардський університет (США) Стенфордський університет (США) Кембриджський університет (Велика Британія)

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