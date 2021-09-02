10 українських вишів увійшли до світового рейтингу найкращих університетів світу

Денис Карловський
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2 вересня 2021

Десять українських вищих навчальних закладів включили до щорічного престижного рейтингу світових університетів, який складає журнал Times Higher Education.

До цьогорічного переліку увійшло всього понад 1600 вишів з 99 країн. 

Після 200 позиції, університети посідають не окремі місця, а місце в групі, наприклад, 201-250 або 501-600. 

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До рейтингу 2022 року внесли такі українські виші:

  • Сумський державний університет (501-600 місце)
  • Національний університет "Львівська політехніка" (601-800 місце)
  • Харківський національний університет радіоелектроніки (1001-1200 місце)
  • Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара (місце після 1201)
  • Львівський національний університет ім. Івана Франка (місце після 1201)
  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (місце після 1201)
  • Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка (місце після 1201)
  • Київський політехнічний інститут (місце після 1201)
  • Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (місце після 1201)
  • Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича (місце після 1201)
 Фото choikh/Depositphotos

У рейтингу 2021 року вже було дев’ять українських вишів з цього переліку. Цього року до них додали ДНУ ім. Олеся Гончара.

Порівняно з минулорічним рейтингом, кілька вишів погіршили свої показники. До прикладу, Львівська політехніка мала місце в групі 501-600, а цьогоріч опинилась у 601-800; подібно ХНУРЕ перемістили з групи 801-1000 до 1001-1200.

Рейтинг складають за 13 критеріями, що враховують, зокрема, показники кількості процитованих наукових досліджень, кількості викладачів, працевлаштування випускників та міжнародну впізнаваність навчального закладу.

Топ-5 університетів світу за цим рейтингом стали:

  1. Оксфордський університет (Велика Британія)
  2. Каліфорнійський технологічний інститут (США)
  3. Гарвардський університет (США)
  4. Стенфордський університет (США)
  5. Кембриджський університет (Велика Британія)

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