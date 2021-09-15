В університеті культури Поплавського будуть готувати дипломованих тіктокерів

У Київському університеті культури готуватимуть фахівців ТікТок. Їм видаватимуть дипломи про вищу освіту, повідомили у виші.

В університеті культури стверджують, що вони перші не тільки в Україні, але й в світі додумалися створити такий факультет.

На презентації факультету проєкт називали трендовим, інноваційним та феноменальним.

"Молодь повинна бути в тренді і творити свою зіркову дорогу через соцмережі. Факультет ТікТок – це інноваційно та молодіжно, це новий феномен", – сказав ректор університету Михайло Поплавський на презентації факультету.

На презентації також розповіли, яким має бути сучасний тік-токер:

"Відмінно знати тренди соцмереж, бути цікавим, створюючи оригінальний контент, йти в ногу з часом і навіть випереджати його".

Навчання буде безкоштовним для всіх охочих студентів університету культури.

Поплавський також зазначив, що його місія полягає в українізації ТікТок.

"Українців мають знати у всьому світі. Україні є чим дивувати світ", – підкреслив Поплавський.

Фото з сайту КУК

Керівником проєкту "Тіктокери університету культури" стала випускниця вишу, начальник культурно-творчого відділу Лілія Можаєва.

Ідею створити факультет ТікТок у виші важко назвати новою.

Зокрема, в кінці 2020 року повідомляли, що в Росії, в Томському політехнічному університеті може з’явитися факультет ТікТок.

Але пізніше адміністрація вишу цю інформацію спростувала, заявивши, що технології соціальної мережі будуть використовуватися лише для додаткової освіти на базі вишу.

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