Їстівні квіти: як красиво урізноманітнити раціон

Їстівні квіти варто додавати до раціону щонайменше через їхню різнокольоровість.

Нутриціологи радять їсти "всі кольори веселки", адже кожен колір репрезентує різний набір поживних речовин.

Як можна забарвити тарілку їстівними квітами – пояснює дієтологиня Людмила Пилипюк.

Із цього матеріалу ви дізнаєтеся:

чому варто урізноманітнити раціон квітами;

які види можна споживати;

до яких страв краще додавати квіти;

яких правил безпеки варто дотримуватися.

Чому ми їмо квіти?

Традиція додавання квітів у їжу існувала у Стародавній Греції, Римі та Індії понад 2 тисячі років тому.

Наприклад, у Японії та Китаї вживали пелюстки хризантеми, корінь лотоса, деякі водяні лілії.

В Індії та країнах далекого Сходу поширеною їстівною рослиною був гібіскус сабдаріфа, з якого роблять чай каркаде.

У світі використовують близько 50-ти найпопулярніших сортів їстівних квітів, але в Україні їх менше, розповідає дієтологиня Людмила Пилипюк.

"Їстівні квіти не належать до основних компонентів, які необхідно включати у раціон.

Вони можуть забезпечувати естетичну насолоду, надавати стравам неповторний аромат і колір.

Я б розглядала їх швидше як спеції з активними речовинами у складі, які трохи впливають на стан нашого здоров'я і можуть приносити користь", – пояснює експертка.

Корисні властивості квітів: чому варто додати їх у раціон

Їстівні квіти – це не лише естетичний делікатес, а й цінне джерело білків, амінокислот і антиоксидантів, йдеться у дослідженні Національного інституту охорони здоров'я США.

Науковці виявили, що у деяких квітах більше сирого білку, ніж у бананах, брокколі та цвітній капусті.

Вони наводять такі показники:

примули містять 10,4% протеїну;

протеїну; троянди – 7,6% ;

; нагідки – 6,4% ;

; волошки – 5,8% ;

; жоржини – 5,9%.

Для порівняння – у брокколі та цвітній капусті виявили 3% і 1,9% протеїну відповідно.

Крім цього, у квітах, в залежності від кольору, є різні набори біологічно активних речовин.

"Жовті й помаранчеві квіти містять каротиноїди, які сприяють утворенню вітаміну А.

У темних квітах синього і фіолетового кольору містяться флавоноїди.

Фітонциди, смоли й вітаміни також є у цих рослинах. Настурція, наприклад, лідер по вітаміну С.

Крім цього, квіти багаті на ферменти, ефірні олії, які мають бактерицидну і протизапальну дію, дубильні речовини, жирні кислоти, мікро- і макроелементи, такі як калій, кальцій, магній, цинк, мідь...", – розповідає Людмила Пилипюк.

Утім, дієтологиня застерігає: не можна їсти будь-яку квітку, яка росте у вашому саду!

Які квіти можна вживати

Крокус

Засушені маточки крокуса відомі нам як пряність шафран.

Ці квіти використовують як натуральний жовтогарячий барвник для сирів, лікерів, вершкового масла та інших продуктів.

Артишок

"За смаком артишок нагадує молодий волоський горіх. Його можна маринувати, запікати, смажити…

Його "шапку" фарширують м'ясом, рисом, овочами", – зазначає дієтологиня.

Фото: Esbenklinker/Depositphotos

Амарант

Насіння амаранту є цінним джерелом білка, виявили науковці з Аргентини.

Ця рослина може компенсувати брак тваринного білку для веганів і вегетаріанців так само, як чіа і кіноа.

Рукола

"Із того, що часто вирощують на городі у цей період, можна взяти квітки руколи.

Коли рукола виросла, її листочки стають жорсткими і надто гострими, а маленькі жовто-білі квіточки можна додавати в салати. Вони доволі корисні і мають приємний аромат", – пояснює фахівчиня.

Базилік

Людмила Пилипюк наголошує на доступності такого смаколика: саме зараз базилік, який вирощують на городах, переходить у цвітіння.

"Його квіти можуть бути прекрасними замінникам лаванди. У них фантастичне фіолетове забарвлення.

Особливо, якщо додавати до макаронів, рису, вони виглядають цікаво і дають прекрасний смак", – говорить дієтологиня.

Календула (нагідки)

Пелюстки нагідок можна висушити й перетерти, або вживати їх сирими, додаючи до основних страв, салатів, яєць чи соусів.

За словами дієтологині, ці пелюстки найкраще використовувати у комбінації з рисом та у супах, тому що крім приємного аромату і жовтогарячого кольору, мають гіркуватий присмак спеції.

Фото: SiberianLena/Depositphotos

Зелена цибуля

"Квіти зеленої цибулі – це такі скупчення маленьких фіолетових суцвіть, які можна відокремити і присипати ними салати.

Вони дають м’який цибулевий смак", – зазначає Людмила Пилипюк.

Хризантеми

Експертка радить використовувати пелюстки: вони підходять до десертів і добре поєднуються зі смородиною.

А чай із хризантеми має антиоксидантну і протизапальну дію.

Тюльпан

"У Канаді взагалі весь тюльпан використовують у їжу.

І листя, і цибулини готують в духовці, смажать, додають у салати та десерти", – розповідає дієтологиня.

Пелюстки цієї квітки нагадують солодкий салат або горіх.

Волошка

Її аромат нагадує гвоздику.

"Волошка має прекрасний вигляд у салатах, пелюстки додають до гарнірів, у рис чи пасту.

Цілі квіти можна використовувати у свіжих напоях, засушені – у чаї", – пояснює Людмила Пилипюк.

Фото: e_mikh/Depositphotos

Бузок

Квіти бузку можна їсти як у сирому вигляді, так і додавати до випічки, робити з них сиропи або джеми.

Кульбаба

Листя і бруньки кульбаби, які нагадують мед на смак, можна вживати у їжу в сирому вигляді.

Головне – не їсти рослину, зібрану біля доріг чи на клумбах, а надавати перевагу безпечним альтернативам.

Мальва

Людмила Пилипюк особливо радить їсти молоді листочки. Квіти теж можна сушити чи зацукровувати, але у них забагато пилку.

Крім цього, краще обирати частини квітки, розташовані подалі від її центральної структури.

Чорнобривці

"Ми сприймаємо чорнобривці, як питомо українську рослину, але насправді вони є французькі та африканські", – зазначає експертка.

При цьому, останні вживати у їжу не рекомендують.

Вони мають різкий запах і містять дуже активні ефірні речовини.

"У Європі такі чорнобривці схвалені до використання тільки як кормова добавка для птиці і не рекомендовані для людей.

А французькі чорнобривці можна додавати до чаю та інших страв у невеликій кількості", – каже Людмила Пилипюк.

Сорт чорнобривців можна визначити навіть на запах: французький має значно ніжніший аромат.

Настурція

"Ця квітка – одна з найкорисніших, оскільки вона є "двоюрідною сестрою" родини хрестоцвітих: капусти, брокколі, гірчиці.

У її складі є компоненти, які можуть впливати на стан печінки, – це важливі "детоксикатори", скажімо так.

А також ефірні олії, які гарно впливають на кровообіг", – пояснює дієтологиня.

Усі види настурції дають їстівні квіти, листя і насіння.

Настурцію добре поєднувати з м'ятою, розмарином, лимоном і додавати у рибні чи м'ясні страви, супи.

"Свіже насіння можна маринувати як каперси. Я додаю його, коли квашу капусту чи буряк", – розповідає лікарка Людмила Пилипюк.

Фото: neillangan/Depositphotos

Троянди роду "Rosa"

З пелюсток троянди роблять варення, їх додають у фруктові салати.

Вони містять багато клітковини, кальцію і вітаміну С.

Єдиний нюанс, на якому наголошує експертка: з пелюсток варто видалити гірку білу основу.

Цукіні

За словами Людмили Пилипюк, у Європі квіти цукіні використовують як гарнір.

Їх фарширують, вживають з такими пікантними продуктами як козячий сир і зелень, обсмажують, запікають, готують у тісті.

Так само можна вживати квіти гарбузів, кабачків і патисонів.

Фіалка

Ця квітка також відома як віола або братки.

Вона була поширена у вікторіанські часи – тоді її зацукровували і подавали як повноцінний десерт.

Фіалки мають м’який аромат і вживаються як у сирому вигляді, так і в салатах та бутербродах.

Їх можна готувати замість шпинату на пару з оливковою олією, сіллю та перцем або додавати до будь-якої овочевої страви.

"Квіточка братків повністю їстівна, вона дає цікавий відтінок у поєднанні з фруктами чи в салатах, у шоколаді", – зазначає Людмила Пилипюк.

Утім, не всі види фіалок можна їсти!

Наприклад, кімнатну фіалку (сенполію) вживати категорично не можна.

До їстівних видів належать фіалка Віттрока, запашна, рогата і триколірна фіалки.

Лаванда

Дуже поширена у європейській культурі, ця квітка може стати доповненням до будь-яких страв.

"Лаванду використовують у чаї, трав'яних сумішах, настоянках, лікерах, сиропах.

Вона гарно поєднується і з солоною, і з солодкою їжею.

Наприклад, її запах і смак доповнюють сир, цитрусові, ягоди, розмарин, шавлія, чебрець, шоколад, рибні і м’ясні страви, морепродукти.

Аромат лаванди має заспокійливий ефект", – наголошує лікарка.

Утім, Людмила Пилипюк застерігає, що з цією рослиною треба бути обережним, бо вона дуже насичена.

Фото: Olyina/Depositphotos

Конюшина

Уся наземна частина конюшини – їстівна.

Молоді паростки, невеличкі квіткові трубочки, можна готувати як горошок на пару, додавати в салати.

Проте зріла конюшина дуже агресивна для кишківника, попереджає Людмила Пилипюк.

Їстівними є також лілійник, ромашка, соняшник і багато інших видів.

Як споживати квіти безпечно?

❗️ Уникати отруйних і відносно їстівних квітів

Наприклад, до неїстівних видів належать:

Квіти картоплі та баклажана

З родини пасльонових дуже отруйними є також дурман, паслін, беладона та багато інших представників.

Гортензія

Важливо не сплутати: флокси, які мають схожу "шапку", – їстівні, а от гортензію вживати не можна.

Фіалка кімнатна

Конвалія

Нарцис

Рододендрони

Різдвяна троянда

Загалом, небезпечних квітів багато, тому Людмила Пилипюк рекомендує користуватися додатками, які ідентифікують їстівні або отруйні рослини!

❗️ Зважати на походження рослини

"Рослини, які продаються у квіткових магазинах або обробляються пестицидами й хімікатами – не призначені для вживання. Вони можуть викликати алергію.

Також не можна збирати квіти вздовж траси й у промислових районах, бо вони вбирають вихлопні гази", – застерігає дієтологиня.

Вона радить купувати набори з квітами у супермаркеті або звертатися до підприємств, які вирощують органічні їстівні квіти, листову зелень і мікрогрін.

Якщо ж ви вирощуєте квіти у себе на городі чи на балконі, перед вживанням їх обов’язково треба струсити і промити, щоб очистити від дрібних комах.

"Їстівні квіти краще збирати вранці, коли вони більш пружні й соковиті.

Добре тримати їх на паперовому рушнику в герметичній ємності й зберігати у холодильнику.

Якщо пелюстки прив’яли, занурьте їх у крижану воду перед подачею – це надасть їм пружності", – пояснює лікарка

За її словами, важливо також видаляти тичинки квіточок, тому що пилок, який там зосереджений, може викликати алергічні реакції. До того ж він дуже інтенсивний і може перекривати смак пелюсток.

❗️ Враховувати особливості свого здоров’я

Квіти – це алергени, тому людям, які особливо схильні до алергічних реакцій, варто вибірково вживати їх і за можливості проконсультуватися з лікарем.

Крім цього, під час вагітності та грудного вигодовування варто утриматися від споживання лаванди, повідомляють учені Національного інституту охорони здоров'я США.

З обережністю варто ставитися до бегонії, адже її квіти містять щавлеву кислоту, протипоказану при деяких захворюваннях.

Утім, дієтологиня запевняє, що невелика кількість рослини не може зашкодити здоров'ю.

На відміну від зелені, квіти можна їсти лише маленькими порціями.

"Я раджу починати з пелюсток їстівних квітів, які вам подобаються, і поступово, у невеликих кількостях додавати їх у раціон", – рекомендує Людмила Пилипюк.

У The sprouts eat назвали ще кілька рекомендацій щодо вживання квітів:

посипайте їстівними квітами зелені салати щоб додати кольору та смаку;

заморожуйте цілі дрібні квіти в кубиках льоду для пуншів та інших напоїв;

використовуйте квіти для ароматизованих олій, вінегретів, желе та маринадів;

зацукровуйте квіти для декорування страв.

Квіти можна додавати до випічки, десертів, гарнірів і м'ясних страв, робити з ними пасту й рулетики, використовувати пелюстки замість рисового паперу для спрінг-ролів тощо. Їх також можна заливати розтопленим шоколадом, додавати у соуси або джеми.

Рецепти страв із квітами

Інгредієнти:

20 квіток фіалки;

1 великий яєчний білок;

2 столові ложки кондитерського цукру.

Нагадаємо, що не всі види фіалок можна споживати!

Фото: Sewcream/Depositphotos

Як приготувати:

Збивайте яєчний білок, поки він не стане пінистим, але не твердим.

Якщо у вас є сито, насипте у нього цукрову пудру або кондитерський цукор. Якщо ні – покладіть цукор у невелику миску.

Візьміть квітку фіалки біля стебла. Опустіть її в яєчний білок і обережно крутіть, щоб покрити всю квітку.

Струсіть зайвий яєчний білок.

Якщо ви використовуєте просіювач, просійте цукрову пудру на квітку.

Покрутіть квітку, щоб вона рівномірно покрилася цукром з усіх боків.

Покладіть фіалку на паперовий рушник.

Повторіть кроки з яйцем і цукром з рештою квітів.

Перенесіть зацукровані квіти на паперовому рушнику у холодильник.

Переконайтеся, що жодна з фіалок не торкається іншої.

Залиште їх у холодильнику на 24 години.

Коли квіти висохнуть, більшість цукру поглине яєчний білок – утвориться глазур на пелюстках.

Наступного дня вийміть паперовий рушник із зацукрованими квітами з холодильника. Дайте йому постояти при кімнатній температурі в теплому місці ще добу.

Зріжте стебла і викиньте їх.

Перенесіть зацукровані фіалки в герметичний контейнер і зберігайте при кімнатній температурі.

Зацукровані фіалки можна вживати як десерт, додавати до чаю, морозива, пудингів або випічки.

Рецептом цього салату поділився кухар Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

½ грейпфрута;

5 чорнобривців (великі квіти);

1 дрібка розмарину;

1 морква маленького розміру;

1 ч. л. рослинної олії;

сіль та перець за смаком.

Можна використовувати виключно їстівний вид чорнобривців!

Як приготувати:

Грейпфрут очистіть від шкірки і виріжте з нього м'якоть.

М'якоть розділіть на часточки, з яких зніміть всі білі плівки.

Одну невелику моркву почистіть і наріжте соломкою.

З чорнобривців (5 шт.) обірвіть пелюстки. Використовуйте тільки пелюстки, без черешків, тому що вони гірчать.

Для заправки з'єднайте 1 ст. л. рослинної олії, дрібку розмарину, сіль і перець.

У мисці змішайте всі складові та полийте заправкою.

Інгредієнти:

4 склянки / 400 г вівсяних пластівців;

1,5 склянки / 170 г половинок горіха;

1/2 чайної ложки дрібно-зернової морської солі;

1/8 чайної ложки свіжомеленого перцю;

2/3 склянки / 85 г сушеної смородини;

висушені пелюстки з приблизно десяти маленьких троянд;

1/2 склянки несолоного масла;

1/2 склянки/120 мл меду;

1/2 чайної ложки трояндової води;

1 яєчний білок великого яйця за бажанням.

Оберіть пелюстки їстівниго виду троянд!

Як приготувати:

Розігрійте духовку до 150°С. Розкладіть два дека для випічки.

Змішайте пластівці, волоські горіхи, сіль, перець, смородину та половину пелюсток троянд у великій мисці.

Нагрійте вершкове масло у невеликій каструлі на повільному вогні і додайте в нього мед.

Зніміть з вогню, додайте трояндову воду і збийте спеціальним віничком.

Після ретельного перемішування залийте медову суміш у вівсяну і перемішуйте до однорідності, принаймні 30 секунд.

Якщо вам подобається велика гранола, додайте яєчний білок.

Розподіліть суміш порівну на дві форми для випікання і розкладіть тонким шаром.

Випікайте приблизно 35-40 хвилин, або поки гранола не підсмажиться і набуде золотистого забарвлення. В процесі випікання суміш потрібно помішувати кілька разів.

Вийміть форми з духовки і "поріжте" гранолу металевою лопаткою – таким способом ви отримаєте більше грудок.

Дайте гранолі повністю охолонути, посипте залишками сухих пелюсток троянд.

Зберігайте в герметичній ємності при кімнатній температурі.

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