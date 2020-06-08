Як успішно вирощувати мікрогрін вдома. Особистий досвід

Ніколи не думала, що буду вирощувати вдома рослини.

Доглядати за квітами – не моє. Також не маю жодного досвіду в садівництві.

Втім карантин зачинив у квартирі, де не було майже нічого зеленого, тож я купила чергового фікуса та вирішила спробувати славнозвісний "город на підвіконні".

Окрім дефіциту зелені він мав вирішити проблему весняного авітамінозу – у мікрогріні від 4 до 40 разів більше вітамінів, ніж у дорослій рослині.

Де брати насіння для мікрогріну, у що його садити, коли поливати, де зберігати та які складнощі очікують на городника-початківця?

Озброївшись YouTube і Google я вирішила провести експеримент та зібрати врожай (спойлер: мені це вдалося).

Якщо і вас вабить ідея виростити гарненьку клумбу із вітамінами, то ось мій досвід.

У мікрогріні від 4 до 40 разів більше вітамінів, ніж у дорослій рослині

ЕТАП 1: ДЕ БРАТИ НАСІННЯ МІКРОГРІНУ

Першим сюрпризом для мене стало усвідомлення того факту, що "насіння мікрогріну" – не існує.

Мікрогрін – це лише етап розвитку рослини, під час якого у ній концентрується найбільша кількість вітамінів.

Після нього йтиме етап мінігрін, а далі й до дорослої рослини недалеко.

Відтак, насіння звичайного соняшника чи льону потенційно можуть перетворитися на мікрогрін.

Втім, експерти переконують, що краще купити насіння у спеціалізованому місці. Адже якщо насіння обробляли для довготривалого зберігання – це позначиться і на процесі вирощування і на користі для вашого організму.

Щойно ви загуглите слово мікрогрін – вам почне приходити контекстна реклама готових наборів для вирощування. Їхня ціна від 80 до 400 гривень.

Готовий набір для вирощування мікрогріну

Вартість залежить від кількості "врожаїв", тобто пакетиків з насінням, яка пізніше перетвориться в один контейнер зелені.

До комплекту одного з виробників на 12 врожаїв входить таке: 🌱 шість багаторазових пластикових контейнерів; 🌱 12 порцій насіння (рукола, крес-салат, гірчиця, редис, дайкон, горох, люцерна, сочевиця, броколі, базилік, капуста червона, соняшник); 🌱 12 льняних килимків (навіщо вони розповім окремо); 🌱 пульверизатор; 🌱 інструкція.

Подібні варіанти найзручніші та найдорожчі.

Лайфхак: незалежно від того, чи будете ви у них купувати – раджу підписуватися на магазини в Instagram. Більшість із них у постах та сторіз дають поради про те, як вирощувати та з чим їсти мікрогрін.

Купити насіння для вирощування мікрогріну можна і супермаркеті. Ціна – від 5 до 40 гривень за врожай.

Це зручно, але особисто мені не сподобалась ідея пакування – кожні 5 - 50 грамів окремо. Не екологічно.

Зрештою, в інтернеті знайшлися сайти, які продавали насіння на вагу, тож вдалося зібрати посилку вагою 5 кілограмів за 650 гривень.

Все, що було у посилці

Окрім насіння там було 15 контейнерів та п'ять метрів лляної підстилки.

Ціни на насіння з посилки вийшли дешевшими за ті, що можна знайти у супермаркеті та у наборах.

Для прикладу, пів кілограму гороху коштували 45 грн, 500 грам гірчиці – 20 грн, 50 грамів насіння льону – 4 грн, 50 грамів крес-салату – 20 грн.

ЕТАП 2: ЯК САДИТИ МІКРОГРІН

В інтернеті можна побачити успішні грядки, як на землі, так і на туалетному папері.

Це звучало незвично, тож вирішила перевірити, чи правда мікрогрін здатен прорости на будь-якій поверхні.

Підготувала шість контейнерів із різними основами, які радили в інтернеті: 🌱 грунт універсальний (купила у супермаркеті); 🌱 кавова гуща (використана); 🌱 лляна підстилка; 🌱 паперова серветка; 🌱 вата; 🌱 нічого (просто поклала насіння на дно контейнера та побризкала його водою).

У кожен з контейнерів посадила насіння гірчиці.

Через добу – у п'яти контейнерах почали пробиватися перші корінці, лише гірчиця посаджена у кавову гущу зовсім не змінилася.

Контейнери з різними основами

Лайфхак: якщо насіння не подає ознак у перші 24 години – ймовірно воно не зійде взагалі.

Так кава – вилетіла з експерименту.

Так виглядала гірчиця в усіх контейнерах, окрім контейнера із кавою

Загалом усі пять контейнерів росли більш-менш однаково. Виключенням став контейнер із грунтом – там гірчиця росла сходами: висока по краях і низька у центрі.

Не розуміла, у чому справа, поки у моїй квартирі не почало смердіти. Виявилося – що у контейнері з грунтом завелася пліснява. Вона виглядає, як павутиння й іноді з'являється через надмірне зволоження.

Пліснява у контейнері з грунтом

Боротися із пліснявою у моєму випадку було запізно, вона вже займала майже половину контейнера. Якби вона тільки зародилася, то можна було б промити її перекисом водню, як радять експерти.

Усі інші контейнери дали приблизно однаковий результат. Під час зрізання я побачила маленьку плісняву і у контейнері із папером.

Найбільше вразила гірчиця, яка виросла у контейнері без нічого, вона сплела собі підстилку із власного коріння.

Гірчиця, яка виросла без нічого

Найзручнішими варіантами стали лляна підстилка та папір – їх зручно брати на долоню.

Скажу чесно, навіть якби у контейнері з землею не з'явилася пліснява – я б не радила цей варіант – земля залишається під нігтями, на підлозі тощо. З папером і льоном – все проходить чисто.

У майбутньому буду вирощувати лише на підстилці. Нею користуються усі експерти, яких я дивлюся, а ще такий мікрогрін дуже зручно діставати для селфі.

Мікрогрін на підстилці дуже зручно діставати для селфі

На другому етапі експерименту я вирішила посадити горох, буряк та крес-салат.

Тут розпишу все поетапно:

Приміряйте

Мікрогрін краще проростає не в грунті, а на лляних підстилках. Хто і коли спробував робити так вперше – невідомо, але це справді працює.

Щоб зрозуміти скільки саме насіння вам потрібно посіяти варто покласти у контейнери підстилки і рясно їх засипати.

Замочіть насіння

Насіння перед посадкою необхідно замочити у воді на 6-12 годин.

За цей час зморщений горох – перетвориться на пружній і соковитий, а кресс-салат навіть почне давати перші паростки.

Експерти, яких я дивилася, переконують, усе насіння, яке спливає на поверхню – краще викинути, ймовірніше за все воно не зійде.

Виключення – насіння, яке не тоне. Наприклад, соняшник.

Замочіть підстилку з льону

Їй не потрібно лежати у воді 12 годин, втім важливо, щоб вона повністю промокла.

Саме з неї рослини набиратимуться рідини.

Засійте

Покладіть підстилку в контейнер, посипте насінням (тим самим, що провело 12 годин під водою).

Додатково варто побризкати все водою з пульверизатора.

Висіяне, попередньо розмочене, насіння

Накрийте

Накрийте контейнери картоном або рушником і сховайте у комірчину (можна будь-яке темне місце).

Там насіння стоятиме добу або дві, а потім виставте його десь посеред кімнати не під пряме сонячне світло. Картонку чи рушник лишіть.

ЕТАП 3: ЯК ПОЛИВАТИ ТА ДОГЛЯДАТИ МІКРОГРІН

Мікрогрін не треба поливати. Його слід бризкати з пульверизатора.

Краще робити це двічі на день зранку та ввечері.

Лайфхак: фокусуйтеся на підстилці – закінчуйте полив, коли підстилка повністю зволожена, але не мокра, з якої тече вода. Якщо поливати забагато – виникне пліснява.

У Google радять виставляти мікрогрін на світло та знімати картонку, коли висота паростків перевищила один-два сантиметри.

У мене це трапилося на третій день. Ось як виглядав мій город: буряк зростав найповільніше, а крес-салат був подібний до того, який можна їсти.

На фото другий та третій дні

До речі, крес-салат росте дуже швидко і з ним майже немає клопоту. Якщо хочете почати із чогось легкого – обирайте його.

Неочікувано для мене жодних проблем під час експерименту не було.

Поливала рослини двічі на день: зранку і перед сном – важливо, щоб підстилка завжди була волога.

Експерти радять зволожувати їх більше, коли виставляєте на світло. Коріння має бути білого кольору, якщо ні – можливо забагато води.

Втім, у мене цих проблем не виникло. На п'ятий день рослини виглядали отак:

П'ятий день мікрогріну

На фото видно, що буряк можна було садити щільніше. До речі, половина насіння буряка не зійшла. Ймовірно, було засіяне навіть те, яке виплило на поверхню під час замочування.

На шостий день крес-салат виглядав готовим. Ось момент, де його життя розділилося на до і після.

Життя мікрогріну

На сьомий день зрізати можна було буряк і горох. Обидва були солодкі та смачні, чого не скажеш про крес-салат – він був корисним.

***

Вирощувати мікрогрін не складно, але це потребує уваги.

Описаний експеримент тривав два тижні.

За цей час у мене змінилися ритуали. День починався та закінчувався поливом свого городу. Це приємніше, ніж прокидаючись відкривати стрічку Instagram.

Спостерігати за тим, як змінюється рослина, якою ти опікуєшся – приємно. Результат виникає швидко.

Мікрогрін гороху та буряка

Втім, варто розуміти, що кожна рослина має свої особливості, і ними варто поцікавитися.

Так, наприклад, соняшник дуже часто покривається пліснявою, з якою треба боротися.

Або якщо вирощувати мікрогрін кукурудзу у темряві – вона буде не зеленою, а жовтою і солодшою.

Експертів у YouTube є багато. Мені імпонує Іван Воробйов з Одеси.

Більшість мікрогріну несмачна, але корисна. Найсолодший та смачніший – горох.

А от гірчицю я не змогла їсти взагалі – вона така ж гірка, як з банки "Гірчиця".

Для того аби мікрогрін був постійно стала садити три контейнери приблизно раз на 4-5 днів, але це індивідуально.

Зрізані рослинки додаю майже в усі страви: від каші до салатів, у смузі чи навіть у піцу.

Валерія Широкова, спеціально для УП.Життя

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