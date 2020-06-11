Міні-город на балконі: як виростити зелень та овочі в квартирі

Чим відрізняється балконна грядка від звичайного городу?

Як мінімум тим, що овочі та зелень можна вирощувати у багатоповерхівці, і, що важливіше, у будь-яку пору року.

Якщо посієте насіння вже, то встигнете потренуватися, щоб у вересні посадити другу партію і на Новий рік смакувати свої, власноруч вирощені огірки чи помідори.

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"Українська правда. Життя" розпитала у кандидатки біологічних наук Ірини Єжель, у досвідченої садівниці Лесі Соловчук та поки що аматорки Дарії Гірної:

що варто саджати на балконі,

як посадити насіння так, щоб воно виросло,

як правильно доглядати за рослинами.

Краще вирощувати рослини дрібного розміру, тому що для великих потрібно більше простору і землі. Фото: Kruchenkova/Depositphotos

5 речей, які треба знати перед тим, як взятися за вирощування зелені та овочів в квартирі Реклама: Це просто

Це цікавіше, ніж звичайний город

Це швидше хобі, аніж спосіб прохарчуватися

Ваш городик не забезпечить вас необхідною кількістю зелені та овочів. Хіба що у вас велетенський балкон

Балконний город – як домашня тварина. Надовго його залишити без нагляду не можна. Не виживе

"Не ведіться на рекламу в інтернеті. Вам можуть обіцяти відра урожаю, але цього не буде.

Балконною зеленню і овочами ви навряд чи зможете забезпечити себе повністю.

Це швидше хобі і невелика приємність у вигляді пучка салату і декількох помідорок, зірваних вранці", – розповідає садівниця з досвідом Леся Соловчук.

Що можна посадити на балконі

Журналістка Дарія Гірна цієї весни вперше спробувала посадити зелень в себе на балконі.

"На карантині я не просто хотіла спробувати щось нове. Я хотіла зайнятись справою, в якій мені себе важко було уявити.

Садівництво в принципі було для мене чимось дуже далеким, бо змалку звикла, що цим захоплюються лише люди старшого віку, як от мої бабуся з дідусем, в яких була дача і город.

З часом цим захопилася моя мама і я не могла зрозуміти, який сенс примножувати вдома рослини, за якими потрібно ретельно доглядати.

На карантині гостювала у друзів, які засадили різними рослинками весь балкон. Хвалилися авокадо, базиліком, а салат ми їли, відриваючи з вазона. Якраз тоді й загорілася", – пояснює своє захоплення Гірна.

Дарія купила все необхідне в найближчому спеціалізованому магазині.

"Все відбувалося доволі хаотично: що з насіння сподобалось, те й купила.

Взяла м‘яту, руколу, кріп, базилік, балконні помідори і перець", – пригадує дівчина.

Журналістка Дарія Гірна цієї весни вперше спробувала посадити зелень в себе на балконі. Фото Дарії Гірної

Загалом, садити вдома на балконі можна все, що хочете. Проте є декілька АЛЕ:

🔴 Краще вирощувати рослини дрібного розміру, тому що для великих потрібно більше простору і землі.

Також це доволі швидко.

"Для того, щоб виростити якийсь салат, потрібно небагато зусиль і часу – за два тижні результат уже є", – зазначає кандидатка біологічних наук Ірина Єжель.

🔴 Рослини з великим коренеплодом теж брати не варто.

Наприклад, буряк. Якщо ви посієте кілька одиниць, то їхні коренеплоди можуть просто не поміститися у невеликому горщику.

🔴 Якщо ви не хочете гратися у бджолу, краще вибирати самозапильні рослини.

Це стосується, зокрема, огірків та помідорів.

"Ймовірність того, що бджола прилетить на балкон, невелика.

Бджоли живуть на сільських пасіках, тому очікувати їхньої появи у місті － марна справа.

Проте не одні бджоли є запилювачами, а й інші комахи, навіть звичайні мухи.

Але ефективність їхньої роботи сумнівна, тим паче, що наявність комах у квартирі є не надто бажаним явищем", － пояснює науковиця Ірина Єжель.

Садити МОЖНА всю зелень та овочі, які ви любите.

Наприклад:

зелену цибулю,

кріп,

петрушку,

шпинат,

базилік,

руколу,

салат,

огірки,

перець,

помідори та інше.

Мінімальний набір для вирощування зелені та овочів в домашніх умовах:

горщики або балконні ящики із ґрунтом,

насіння,

полив.

Як вибирати насіння

У будь-якому спеціалізованому магазині можна знайти насіння рослин, які ви хочете посадити.

При купівлі потрібно звертати увагу на:

🔴 Зовнішній вигляд насіння

Коли одна насінина від інших відрізняється за формою або менша за розміром та сплющена, швидше за все, з неї нічого не виросте.

Перевірити насіння не завжди вийде одразу – упаковка може бути непрозорою або ж ви купуєте в інтернеті, тоді неякісне варто відібрати на етапі сівби.

🔴 Термін зберігання насіння

Чим свіжіше насіння, тим краще.

"Насіння зберігає свою життєздатність кілька років. Якщо насінина переживає більше зим, ніж вона готова, то потім вже не може прокинутися", – пояснює експертка Ірина Єжель.

Тому найкраще брати насіння, яке зберігалося не більше 5 років.

🔴 Чи насіння протруєне

"Від того залежить, чи можна вживати одразу проростки, чи це насіння, яке має вижити в суворих умовах городу", – пояснює кандидатка біологічних наук.

Також у магазинах продається насіння спеціально для балкону.

Зокрема, самозапильні огірки та помідори.

Це означає, що вам не доведеться вручну переносити пилок з квітки на квітку, щоб зав’язався плід.

Експерти не радять використовувати для балконного городу розсаду.

Навпаки – на балконі вирощують розсаду для городу з насіння.

Коли одна насінина від інших відрізняється за формою або менша за розміром та сплющена, швидше за все, з неї нічого не виросте. Фото: KKhor/Depositphotos

Як вибрати ґрунт і горщик

Навіть не думайте про те, щоб набрати відеречко землі десь при дорозі. В цьому ґрунті можуть бути шкідливі речовини.

Якщо у вас немає присадибної ділянки, то краще не ризикувати і купити землю в спеціалізованому магазині.

Можна брати універсальний ґрунт або ж землю для розсади.

Горщик має бути достатньо глибоким. Хоча би 20 см.

"Розмір кореня зазвичай відповідає наземній частині рослини. Тому бажана глибина горщика, щоб рослині було комфортно – половина від висоти стебла", – пояснює Єжель.

За словами науковиці, огірки мають дуже слабку поверхневу кореневу систему, в них корінчики тримаються за верхні шари ґрунту.

Тому для них глибина горщика не настільки важлива, як бережне ставлення до рослини.

Як правильно посадити насіння

Найпростіший варіант: насипати в горщик ґрунт, вкинути туди насіння, обприскати водою і присипати землею.

Якщо насіння якісне, з нього точно щось виросте.

Але у експертів та балконних садівників є лайфхаки, які підвищать ваші шанси на успіх.

"Якщо насіння дрібного розміру, його можна просто висіяти на поверхню ґрунту, полити, і воно вже пустить корінці. Глибоко його закопувати не потрібно.

Якщо більше насіння, то можна покрити невеличким шаром ґрунту, щоб було затишно", – радить Ірина Єжель.

Коли висаджуємо насіння, дуже важливо, щоб його повністю зі всіх боків обліпив вологий ґрунт.

Для цього потрібно максимально зволожити землю. Зайва вода стече через отвори в горщику, які повинні там бути обов’язково.

Якщо насіння за розміром крупніше, варто трохи розпушити ґрунт, щоб забезпечити майбутнім корінцям доступ до повітря.

Чи змочувати насіння перед посівом, зокрема, у добриві чи стимуляторах – вирішувати вам.

"Є різні рекомендації, можна експериментувати. Є різні укорінювачі, які допомагають рослині швидше прорости. Є навіть органічні та не шкідливі для організму людини.

Але насіння вже містить у собі потрібний набір речовин для проростання", – пояснює кандидатка біологічних наук.

Сіяти можна густо.

"Ми не знаємо, чи гарно насіння проросте.

А коли вже з’являться проростки, треба їх дистанціювати, щоб вони не конкурували один з одним за простір, за світло.

Їм же потрібно розкинути листочки, щоб вони вловлювали максимум світла на тій території, яка їм дісталася.

Якщо рослини вже підросли і починають відхиляти стебла одне від одного, це означає, що їх варто розсадити", – розповідає Єжель.

"Зазвичай, проростає біля 70% насіння з пачки. Зрештою залишається кущів 20", – ділиться досвідом вирощування помідор Леся Соловчук.

Після того, як посадили, можна накрити горщики харчовою плівкою, щоб створити рослинам ефект парника.

Це допоможе їм швидше прорости.

Важливо, щоб у плівці були отвори для циркуляції повітря.

Чи можна садити різне насіння в один горщик?

Можна.

Але помідори краще садити окремо, радить садівниця Леся Соловчук.

"Основні проблеми, які можуть виникнути з вирощуванням, пов’язані зі здатністю рослин виділяти певні речовини навколо себе.

Якщо рослинка надто близько біля іншої, вона хоче вибороти простір і виділяє речовини, які називаються колінами і пригнічують інші види рослин.

Тому треба стежити за тим, щоб рослини мали достатньо простору", – розповідає Ірина Єжель.

Садити можна у будь-яку пору року. Головне, щоб рослини росли у теплому приміщенні.

Чи змочувати насіння перед посівом, зокрема, у добриві чи стимуляторах – вирішувати вам. Фото: fotogal/Depositphotos

Як доглядати за домашнім городом

Як поливати?

Єдиного рецепту для всіх рослин тут немає.

"При поливі стежте за тим, наскільки наповнюється мисочка під горщиком.

Якщо в ній застоюється вода, це означає, що ми поливаємо надто часто.

Якщо вода швидко зникає, це означає, що це стільки, скільки їй потрібно", – пояснює Ірина Єжель.

Але вода обов’язково має бути вистояна або профільтрована.

"Якщо не підлити помідори два дні, то вони згорять. Тобто варто поливати кожен день. Найкраще ввечері", – радить Леся Соловчук.

Також краще використовувати воду кімнатної температури, зокрема, взимку, щоб рослина не переохолоджувалася та не утворювалася гниль.

"Холодна вода погано вбирається кореневими волосками.

Як то кажуть, що людям холодна вода в зуби заходить, а рослинам － у кореневі волоски.

Тобто вони дуже чутливі та не вбиратимуть воду, доки вона не нагріється до оптимальної для рослинки температури.

Вода при цьому буде застоюватися і ймовірність загнивання підвищиться", － пояснює Ірина Єжель.

Яке має бути освітлення?

За словами Ірини Єжель, влітку взагалі не потрібно додаткового освітлення, рослину просто розмістіть максимально близько до вікна.

Проблема може виникнути взимку.

"Якщо світловий день короткий, рослина може відчути брак світла. Доволі доросла з цим впорається.

Також можна або прорідити, або повертати горщик різними сторонами, щоб різні листки мали доступ світла", – пояснює експертка.

Лайфхак для балкону: якщо у вас немає спеціальної доволі дорогої фітолампи, рослини стоять на балконі, а світла все ж не вистачає, можна скористатися звичайною фольгою і почепити її на стіну, що навпроти вікна.

Яка комфортна температура для рослин?

Вони люблять тепло, тому оптимальна температура – 20-25°C.

"Вона підходить переважній більшості рослин. Якщо дуже жарко на балконі, рослині буде важко так само, як людині у спеку", – пояснює Єжель.

Здогадатися про те, що рослині надто спекотно, можна по в’яненню листочків.

Чи потрібно удобрювати під час росту?

Єдиної думки тут теж немає.

Добрива можна знайти у магазині, але варто пам’ятати два правила:

Не можна удобрювати рослини перед споживанням.

Важливо не переборщити.

"Надлишок азотних добрив потім спричинить надлишок нітратів", – зазначає експертка.

Також рослини можна підживлювати деякими домашніми органічними відходами.

"Іноді удобрюють шкіркою від банана, кавою. Кавову гущу можна сипати просто на поверхню", – додає Ірина Єжель.

До помідорів має бути особливий підхід.

"Звісно, не можна перегодовувати. Є окремі вітаміни на ріст, а окремі – на плодоношення.

Коли ростуть – потрібно удобрювати. Раз в місяць.

Коли мають плодоносити, вже зав'язані – не треба", – пояснює Леся Соловчук.

Як проріджувати правильно?

"Перші паростки можна використати в їжу (про корисний мікрогрін читайте тут). Наприклад, кріп чи петрушку.

Можна трішечки прорвати маленькі рослинки, щоб були проміжки, і використати. Далі інші підростуть – і їх теж прорвати", – радить експертка.

Якщо ви цього не зробите, ваш посів може загинути в боротьбі за своє місце під сонцем в прямому і переносному значенні цього слова.

Також Єжель радить іноді зривати нижні листочки:

"Коли вже рослинка доросла, і нижні листочки пожовкли, бо не отримують потрібної кількості світла, їх треба одразу видаляти, щоб вони не забирали енергію в рослини".

Вода обов’язково має бути вистояна або профільтрована. Фото: Lovelymama/Depositphotos

То коли все виросте і його можна буде їсти?

На кожній упаковці з насінням вказаний період, за який має вирости рослина.

"Там зазвичай пишуть, за скільки часу з’являться перші листочки, і як швидко можна отримати врожай.

З моїх спостережень, рослини дуже часто проростають швидше, ніж інформація, яка вказана там", – уточнює Ірина Єжель.

Зазвичай зелені, щоб вирости, потрібно від 25 днів, огіркам та помідорам для того, щоб почати плодоносити, треба більше – від 45 та 100 днів відповідно.

Наприклад, Дарія Гірна посіяла все місяць тому.

Зараз вона чекає на кріп, який вже "стає схожий на кріп".

"Коли збиратиму врожай, ще не знаю навіть приблизно.

Але в перший день за годину після посадки я вже йшла від нетерплячки "збирати базилік". Потім посміялася з себе і згадала, що життя і таймлапс — це трохи різні речі.

До речі, садівництво дуже тренує терпіння і це ще один великий плюс", – ділиться враженнями дівчина.

Катерина Хорощак, УП.Життя

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