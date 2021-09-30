Наукові експерименти українських школярів тестуватимуть у космосі

Роботи учасників Малої академії наук 9-11 класів візьмуть для дослідів на Міжнародну космічну станцію, повідомляє Міністерство освіти й науки України.
Українських школярів-членів Малої академії наук залучать до навчальних програм американських космічних агентств, а роботи переможців тестуватимуть на Міжнародній космічній станції (МКС).
Така можливість з’явилася завдяки угоді про участь України в 16-й місії МКС, підписаній 29 вересня в Посольстві України в США.
"Вперше весь світ дізнається про наймолодших українських науковців. Наукові експерименти наших школярів відтепер зможуть потрапити на МІжнародну космічну станцію на орбіті Землі.
Пишаюся тим, що урядовці та науковці з досвідом сприяють реалізації інноваційних ідей молодого покоління", – сказав міністр освіти й науки Сергій Шкарлет.
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Команди школярів-дослідників отримають міні-лабораторії, де вони зможуть пропонувати свої ідеї для досліджень в умовах мікрогравітації на орбіті нашої планети. Вчителі, які будуть керівниками цих проектів, пройдуть фахове навчання від експертів програми у Вашингтоні.
Експерименти, які матимуть найбільший потенціал, оберуть для тестування астронавтами в космосі.
Переможці зможуть на власні очі подивитись на запуск космічного корабля SpaceX на ракеті Falcon 9 з мису Канаверал (штат Флорида, США).
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