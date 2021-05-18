У МАН визначили найрозумніших школярів 2021 року. Що вони вигадали

Мала академія наук провела цьогорічний конкурс із захисту науково-дослідницьких робіт серед школярів.

У ньому взяло участь понад 1100 школярів з усієї України, які представляли свої проєкти з різних наук.

Загалом конкурсанти представляли свої проєкти за 65 науковими напрямками.

"Щоб здобути перемогу учні повинні були пройти постерний захист – представити проєкт членам журі, а також взяти участь у науковій конференції.

Таким чином майже половина школярів здобули нагороди", – розповідає президент Малої академії наук Станіслав Довгий.

Фото SergeyNivens/Depositphotos

5 найрозумніших школярів та їхні проєкти

Десятикласник Роман Юкленчук з Харкова

Школяр розробив систему, яка допомагає водіям безпечно переїжджати перехрестя.

Система підкаже водію відстань до перехрестя, його параметри та час, що залишився даному сигналу світлофора, і на основі цих даних запропонує оптимальну швидкість руху.

На думку винахідника, така система не лише допоможе зменшити кількість ДТП, що часто трапляються на перехрестях, а й заощадить паливо.

Одинадцятикласник Олександр Ковальчук з Києва

Хлопець придумав помічника для фермерів – систему iPoliv, яка допомагає на 10% зменшити витрати води на полях та на 20 % підвищити врожайність.

Це можливо завдяки датчикам, що будуть збирати дані про вологість ґрунту та мікроклімат на полі та передавати їх на сервер, де відбудеться прогнозування найбільш оптимальних методів обробки землі.

Одинадцятикласниця Єлизавета Лазарова з Києва

Школярка знайшла спосіб втричі підвищити ККД сонячних панелей, до 30% зменшити термін їхньої окупності та ще й зекономити 70% площ, зайнятих сонячними електростанціями.

Вона придумала унікальну конструкцію – рефлекторну V-подібну установку, всередині якої встановлені двосторонні сонячні батареї.

Одинадцятикласниця Анна Туманова з Кіровоградської області

Дівчина винайшла альтернативу синтетичним утеплювачам – це текстильний матеріал із суцвіття рогози.

Його можна використовувати для створення теплоізоляційного одягу та ще й зберегти навколишнє середовище.

Десятикласник Дмитро Жайворонок з Києва

Школяр створив антивірусну програму для виявлення та знешкодження вірусів-шифрувальників.

Антивірус швидко сканує файли і програми в режимі реального часу, знаходить віруси, знешкоджує їх або відправляє на карантин за допомогою вбудованих алгоритмів.

Приємний бонус: програма безкоштовна та не містить обмежень, пов’язаних з функціональністю.

"Крім того золотими медалями на конкурсі нагороджені левітаційні ваги, пристрій для генерації та передачі сигналу SOS, новий сервіс для відеоконференцій, цифровий програвач звукових файлів, вебсервіс для абітурієнтів та багато різних проєктів та досліджень – не лише технічних чи комп’ютерних, а ще й з історії, біології, математики, астрономії тощо", – розповідають у МАН.

Переможці протягом року будуть отримувати президентські стипендії та зможуть представляти Україну на міжнародних олімпіадах та конкурсах.

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