У 2022 році Україна вперше прийме дві міжнародні учнівські олімпіади

Уперше в історії Україна у 2022 році офіційно прийме дві міжнародні учнівські олімпіади.

У серпні відбудеться олімпіада з астрономії та астрофізики.

У грудні в Україну з’їдуться учні на наукову молодіжну наукову олімпіаду з природничих дисциплін, повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

12-21 серпня 2022 року Україна прийме 15-ту Міжнародну учнівську олімпіаду з астрономії та астрофізики для учнів старших класів (IOAA).

Фото: alexraths/Depositphotos

Це одна з міжнародних наукових олімпіад. Її мета – підвищити інтерес учнів до астрономії та астрофізики та укріпляти міжнародні контакти між різними країнами.

Міжнародна молодіжна наукова олімпіада (IJSO) пройде 12-22 грудня. IJSO – одна з 12 найпрестижніших світових наукових олімпіад для молоді. Її учасники виконують завдання одночасно з трьох природничих дисциплін: хімії, фізики та біології.

Заявки України на проведення олімпіад були затверджені рішенням міжнародних організаційних комітетів.

Організатором цих олімпіад МОН визначило Національний центр "Мала академія наук України".

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