Поліція впіймала браконьєра, який вбив оленя в Чорнобильській зоні

Поліція викрила браконьєра після вбивства оленя в Чорнобильському екологічному біосферному заповіднику на Київщині.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Міністерства внутрішніх справ.

Поліцейські викрили браконьєра, почувши постріли рушниці в лісі.

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У нього виявили відрубану голову оленя та цілий мішок закривавлених решток тварини.

"Нечувані цинізм і жорстокість, адже благородному оленю потрібно майже 10 років, щоб досягти подібної краси та величі", – зазначили в поліції.

Начальник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 248 "Незаконне полювання" Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за цим злочином становить три роки обмеження волі.

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