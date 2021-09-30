Поліція впіймала браконьєра, який вбив оленя в Чорнобильській зоні

Поліція викрила браконьєра після вбивства оленя в Чорнобильському екологічному біосферному заповіднику на Київщині.
Про це повідомляють на Facebook-сторінці Міністерства внутрішніх справ.
Поліцейські викрили браконьєра, почувши постріли рушниці в лісі.
|Фото: Giedriius/Depositphotos
У нього виявили відрубану голову оленя та цілий мішок закривавлених решток тварини.
"Нечувані цинізм і жорстокість, адже благородному оленю потрібно майже 10 років, щоб досягти подібної краси та величі", – зазначили в поліції.
Начальник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 248 "Незаконне полювання" Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання за цим злочином становить три роки обмеження волі.
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