Поліція впіймала браконьєра, який вбив оленя в Чорнобильській зоні

Денис Карловський спеціально для УП.Життя
2819
30 вересня 2021

Поліція викрила браконьєра після вбивства оленя в Чорнобильському екологічному біосферному заповіднику на Київщині.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Міністерства внутрішніх справ.

Поліцейські викрили браконьєра, почувши постріли рушниці в лісі. 

   Фото: Giedriius/Depositphotos

У нього виявили відрубану голову оленя та цілий мішок закривавлених решток тварини.

"Нечувані цинізм і жорстокість, адже благородному оленю потрібно майже 10 років, щоб досягти подібної краси та величі", – зазначили в поліції.

Начальник Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що слідчі відкрили кримінальне провадження  за частиною 1 статті 248 "Незаконне полювання" Кримінального кодексу України. 

Максимальне покарання за цим злочином становить три роки обмеження волі. 

Вас також може зацікавити:

Браконьєра засудили до щомісячного перегляду мультфільму "Бембі" | Українська правда _Життя 

Як незаконно обробляються тисячі гектарів радіоактивно забруднених земель 

Справжня ціна хутра норок: історія одного розслідувача 

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 19
Суспільство

Їстівні квіти: як красиво урізноманітнити раціон

Олена Барсукова
 463
Здоров'я

Дивіться, хто прийшов на День донора в редакцію УП

 1558
Здоров'я

"Цукровий діабет – це ніби друг, з яким потрібно домовлятися щодня", – як пацієнтам з цукровим діабетом досягнути компенсації захворювання

За підтримки Sanofi