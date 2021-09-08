У Львові знайшли "котячого мера", який попередньо зник із міськради

Кіт Левчик, який зник із Львівської міської ради, знайшовся на площі Ринок.
Про це повідомив голова адміністрації мера Львова Євген Бойко на своїй сторінці у соцмережі.
"Котячого мера" відразу повезли до ветеринара.
"Левчик знайшовся – сьогодні по обіді, на площі Ринок, з тильної сторони Ратуші.
На жаль, кульгає на дві задні лапки – повезли у клініку", – розповів Євген Бойко.
Тварину вдалось відшукати працівниці міської ради.
"Побачила його з вікна Ратуші. Він ховався на площі Ринок під верандою.
Нам довелося нелегко, адже він був дуже наляканий. Тепер будемо його ніжити, адже він дуже наляканий", – розповіла "Суспільному" Анастасія Булат.
Відео "повернення" Левчика працівники міської адміністрації вже опублікували у соцмережах.
Євген Бойко подякував усім, хто допоміг шукати кота.
"Трошки кульгаю, але ветеринари сказали, що все ок. Дуже втомлений, напевне, мало їв", – "розповів" Левчик на своїй сторінці в Instagram.
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