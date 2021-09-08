У Львові знайшли "котячого мера", який попередньо зник із міськради

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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8 вересня 2021

Кіт Левчик, який зник із Львівської міської ради, знайшовся на площі Ринок. 

Про це повідомив голова адміністрації мера Львова Євген Бойко на своїй сторінці у соцмережі. 

"Котячого мера" відразу повезли до ветеринара.

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"Левчик знайшовся – сьогодні по обіді, на площі Ринок, з тильної сторони Ратуші. 

На жаль, кульгає на дві задні лапки – повезли у клініку", – розповів Євген Бойко.

 

Тварину вдалось відшукати працівниці міської ради. 

"Побачила його з вікна Ратуші. Він ховався на площі Ринок під верандою. 

Нам довелося нелегко, адже він був дуже наляканий. Тепер будемо його ніжити, адже він дуже наляканий", – розповіла "Суспільному" Анастасія Булат.

Відео "повернення" Левчика працівники міської адміністрації вже опублікували у соцмережах. 

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Євген Бойко подякував усім, хто допоміг шукати кота.

"Трошки кульгаю, але ветеринари сказали, що все ок. Дуже втомлений, напевне, мало їв", – "розповів" Левчик на своїй сторінці в Instagram.

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