"Привіт, метанці та метанчині": як в українських соцмережах відреагували на перейменування Facebook

Новина про те, що компанія Facebook з 28 жовтня змінює свою назву на Meta, викликала бурхливу реакцію в українських соцмережах.
Марк Цукерберг заявив, що об'єднує усі додатки та технології під одним новим брендом. І наголосив, що його компанія тепер хоче асоціюватися з метавсесвітом, а не лише із Facebook.
Найперше вітчизняні користувачі соцмереж побачили в ребрендингу "український слід", порівнюючи нову назву з українським словом "мета".
Також згадували українську пошукову систему meta.ua, яка існує ще з 1998 року.
Деякі навіть угледіли в назві натяк на компанію "Метінвест" та футбольну команду "Металіст", а ще групу "Металіка".
Ну а найсміливіші "відправили" Марка Цукерберга працювати в "Дію".
Також користувачі замислилися над тим, як тепер називати власників акаунтів у Facebook.
В цілому, ж українці готові приєднатися до метавсесвіту. Але бажано – після свят.
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