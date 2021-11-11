"Без барвників і консервантів": Зеленський підписав закон про дитяче харчування 

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює вимоги до якості дитячого харчування.
Документ також унормовує законодавство у сфері виробництва, обігу та реклами дитячого харчування відповідно до вимог законодавства Європейського Союзу, повідомляє "Інтерфакс Україна".
За відповідний законопроєкт №4554 Верховна Рада проголосувала ще 21 жовтня.
Що зміниться?
✔️У документі визначаються вимоги до якості молока, м'яса та інших продуктів у дитячому харчуванні.
|Фото: Depositphotos/Автор Wavebreakmedia
У "дитячих" продуктах забороняється використання таких інгредієнтів:
- ароматизаторів, що не є натуральними (крім ваніліну, етилваніліну та ванільного екстракту);
- барвників (крім барвників, отриманих з харчових продуктів);
- підсолоджувачів (крім харчових продуктів для спеціальних медичних цілей, призначених для дітей грудного та раннього віку);
- консервантів, стабілізаторів, підсилювачів смаку та/або аромату;
- пальмового стеарину, маргарину, спреду, бавовняної олії та/або олії з кунжуту;
- сирого молока від корів та інших тварин, що не відповідає визначеним вимогам;
- сумішей спецій та прянощів, до складу яких входять харчові добавки, не дозволені дітям;
- інгредієнтів, які були одержані з генетично модифікованих організмів та/або містили ГМО.
✔️Документ обмежує рекламу дитячого харчування.
|Фото: Depositphotos/Автор studioM
Тепер її можна буде публікувати лише у спеціалізованих виданнях при науковому обґрунтуванні.
Крім того, встановлюється заборона на маркування сумішей для годування дітей написами про вміст у них глютену, адже його застосування в таких харчових продуктах заборонено.
✔️Законопроєкт №4554 чітко визначає поняття:Реклама:
- "дитяче харчування" (зокрема на основі зернових);
- "діти грудного та раннього віку";
- "дитяча суміш початкова та для подальшого годування";
- "каші, макаронні вироби";
- "сухарі, печиво, хлібці";
- "дитячий прикорм" тощо.
✔️За порушення цих обмежень для рекламодавців і виробників збільшили штраф.
Раніше він становив 1700-5100 гривень, а тепер – 300-600 тисяч грн (50-100 неоподатковуваних мінімумів доходів).
Вас також може зацікавити:
7 простих кроків, які допоможуть зробити ваше харчування більш здоровим
МОЗ опублікувало технологічні картки нового меню для шкіл
12 міфів про харчування, які розвінчує наука: сніданок, кава, вода, глютен, лактоза та наша "худа-повна" фігура
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.