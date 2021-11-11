"Без барвників і консервантів": Зеленський підписав закон про дитяче харчування 

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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11 листопада 2021

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює вимоги до якості дитячого харчування.

Документ також унормовує законодавство у сфері виробництва, обігу та реклами дитячого харчування відповідно до вимог законодавства Європейського Союзу, повідомляє "Інтерфакс Україна".

За відповідний законопроєкт  №4554 Верховна Рада проголосувала ще 21 жовтня.

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Що зміниться?

✔️У документі визначаються вимоги до якості молока, м'яса та інших продуктів у дитячому харчуванні.

Фото: Depositphotos/Автор Wavebreakmedia

У "дитячих" продуктах забороняється використання таких інгредієнтів:

  • ароматизаторів, що не є натуральними (крім ваніліну, етилваніліну та ванільного екстракту);
  • барвників (крім барвників, отриманих з харчових продуктів);
  • підсолоджувачів (крім харчових продуктів для спеціальних медичних цілей, призначених для дітей грудного та раннього віку);
  • консервантів, стабілізаторів, підсилювачів смаку та/або аромату;
  • пальмового стеарину, маргарину, спреду, бавовняної олії та/або олії з кунжуту;
  • сирого молока від корів та інших тварин, що не відповідає визначеним вимогам;
  • сумішей спецій та прянощів, до складу яких входять харчові добавки, не дозволені дітям;
  • інгредієнтів, які були одержані з генетично модифікованих організмів та/або містили ГМО.

✔️Документ обмежує рекламу дитячого харчування.

Фото: Depositphotos/Автор studioM

Тепер її можна буде публікувати лише у спеціалізованих виданнях при науковому обґрунтуванні.

Крім того, встановлюється заборона на маркування сумішей для годування дітей написами про вміст у них глютену, адже його застосування в таких харчових продуктах заборонено.

✔️Законопроєкт №4554 чітко визначає поняття: 

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  • "дитяче харчування" (зокрема на основі зернових);
  • "діти грудного та раннього віку";
  • "дитяча суміш початкова та для подальшого годування";
  • "каші, макаронні вироби";
  • "сухарі, печиво, хлібці";
  • "дитячий прикорм" тощо.

✔️За порушення цих обмежень для рекламодавців і виробників збільшили штраф. 

Раніше він становив 1700-5100 гривень, а тепер – 300-600 тисяч грн (50-100 неоподатковуваних мінімумів доходів).

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