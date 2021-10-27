МОЗ опублікувало технологічні картки нового меню для шкіл

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило технологічні карти нового меню, яке має з’явитися у всіх школах з 1 січня 2022 року.

Над документацією працював Євген Клопотенко з командою соціального проєкту з покращення культури харчування Cult Food, повідомили у пресслужбі МОЗ.

"Документи – у вільному доступі і будь-яка школа може використовувати їх. Найбільший плюс – те, що їх не потрібно повторно погоджувати", – розповіли у міністерстві.

Страви та вироби з цієї технологічних карток можна вносити до будь-якого сезонного меню, зокрема і зимового.

В них наведено всі необхідні розрахунки (брутто/нетто, енергетична цінність тощо), зазначені процеси приготування та температурні режими.

Також є технологічні карти на безглютенові страви та інструкції, як таку їжу готувати.

Фото: monkeybusiness/Depositphotos

"Важливо: це 187 техкарток, які включають в себе техкартки на заправки для салатів, соуси, фрукти та напівфабрикати. ЦЕ НЕ меню. Меню буде згодом, слідкуйте за оновленнями", – наголошують у Cult Food.

Усі технологічні карти пройшли експертизу в Державній установі "Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України", а Держпродспоживслужба видала на них висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Нагадаємо, у МОН показали, як виглядатиме нове 4-тижневе шкільне меню.

Що змінюється в системі шкільного харчування?

Зменшується кількість цукру, який споживатимуть діти – з 70 г на день на 25 г. Добовий обсяг солі – не більше 5 г.

Хліб і булки замінять фруктами та овочами, цільними злаками та бобовими, розповіли у МОЗ.

Раніше меню укладали на два тижні для зимово-весняного і літньо-осіннього періодів року. Тепер воно має бути чотиритижневим для різних сезонів.

Це дозволить урізноманітнити раціон дітей та спонукати упорядників меню до використання харчових продуктів, притаманних для конкретного сезону.

Нове меню відтепер є джерелом інформації про енергетичну цінність страв та виробів, про наявні в них алергени.

Воно дозволяє розрахувати, наскільки споживана дітьми їжа відповідає нормам.

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