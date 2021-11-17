На Дніпропетровщині затримали чоловіка за побиття 4-річної доньки до смерті

На Дніпропетровщині поліціянти затримали батька, який, імовірно, забив 4-річну дівчинку.

Дитина померла від отриманих травм, повідомляє Національна поліція.

"16 листопада о 9:27 до поліції надійшло повідомлення від фельдшера бригади швидкої медичної допомоги, що в одному з селищ Синельниківського району медичні працівники виявили тіло дівчинки", – розповіли у поліції.

Лікарі встановили, що дівчинка померла через тиждень внаслідок побиття.

Фото: Depositphotos/Автор luislouro

На місце події прибули поліцейські Синельниківського районного управління та затримали батька дитини.

Наразі поліція проводить розслідування за статтею ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Чоловікові може загрожувати від 7 до 10 років за ґратами.

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