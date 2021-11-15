Бив своїх літніх батьків: киянина ув’язнили на 2 роки за домашнє насильство

У Києві 32-річного чоловіка засудили до 2 років позбавлення волі за домашнє насильство над літніми батьками.

Чоловік бив своїх стареньких батьків, з якими жив в однокімнатній квартирі, а також знущався з них психологічно.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Дійшло до того, що киянин побив 64-річного батька, через що чоловік отримав перелом гомілки, йдеться у матеріалах справи.

Фото: Depositphotos/Автор aletia

Потім син намагався скривдити й 61-річну матір, однак жінка змогла втекти до сусідів та викликати поліцію.

Поліція відкрила кримінальне провадження та взяла обвинуваченого під варту на час розслідування.

Чоловік не визнавав своєї провини, однак Оболонський районний суд присудив йому 2 роки в’язниці.

Нагадаємо, у Києві під варту взяли чоловіка, який залякував власну бабусю і вимагав у неї гроші, чим довів її до психічного розладу.

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