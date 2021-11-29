2 мільйони на фейковому онлайн-магазині: кіберполіція Запоріжжя викрила аферистів 

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
5438
29 листопада 2021

У Запоріжжі кіберполіція викрила шахраїв, які заробили 2 мільйони гривень на фейкових інтернет-магазинах одягу.

Злочинну схему організувала 20-річна дівчина разом із бойфрендом, повідомляє Національна поліція України. 

У соцмережі пара створювала фейкові інтернет-магазини, на яких було майже 80 тисяч підписників. Імовірно, йдеться про сторінки в соціальній мережі Instagram.

Реклама:

Там аферисти "продавали" одяг та взуття, і підробляли позитивні відгуки про свою роботу.

 Фото: wutwhan/Depositphotos

Від покупців вимагали передплату, а після неї – зникали, йдеться у справі.

За даними поліції, шахраї ошукали близько тисячі людей і заробили 2 мільйони гривень.

Цю суму у подружжя знайшли під час обшуку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу.

Якщо провину пари встановлять, їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Реклама:

Наразі їм обирають запобіжний захід.

Вас також може зацікавити:

Безпечні покупки в Інтернеті: 5 порад, як не натрапити на шахраїв

Завдяки краудфандингу для жебрака шахраї заробили собі на BMW. Розкриті подробиці злочину

На Херсонщині восьмикласники влаштували кібербулінг однокласниці. Поліція втрутилася

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 381
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2289
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3057
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат