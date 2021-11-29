2 мільйони на фейковому онлайн-магазині: кіберполіція Запоріжжя викрила аферистів 

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
5019
29 листопада 2021

У Запоріжжі кіберполіція викрила шахраїв, які заробили 2 мільйони гривень на фейкових інтернет-магазинах одягу.

Злочинну схему організувала 20-річна дівчина разом із бойфрендом, повідомляє Національна поліція України. 

У соцмережі пара створювала фейкові інтернет-магазини, на яких було майже 80 тисяч підписників. Імовірно, йдеться про сторінки в соціальній мережі Instagram.

Там аферисти "продавали" одяг та взуття, і підробляли позитивні відгуки про свою роботу.

 Фото: wutwhan/Depositphotos

Від покупців вимагали передплату, а після неї – зникали, йдеться у справі.

За даними поліції, шахраї ошукали близько тисячі людей і заробили 2 мільйони гривень.

Цю суму у подружжя знайшли під час обшуку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу.

Якщо провину пари встановлять, їм загрожує до 8 років ув’язнення.

Наразі їм обирають запобіжний захід.

Вас також може зацікавити:

Безпечні покупки в Інтернеті: 5 порад, як не натрапити на шахраїв

Завдяки краудфандингу для жебрака шахраї заробили собі на BMW. Розкриті подробиці злочину

На Херсонщині восьмикласники влаштували кібербулінг однокласниці. Поліція втрутилася

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 8461
Всесвітній день боротьби з діабетом

Чи загрожує вам діабет? ТЕСТ

За підтримки Сінево
 1510
КУЛЬТУРА

"Ідеальне завершення вистави – коли глядачі побилися". Як і чому режисер фільму УП "Треба ще вижити" знімає про важливе

Ірина Голіздра
 3869
Суспільство

5 винаходів українських школярів, які можуть покращити життя іншим

Елеонора Чорноморченко