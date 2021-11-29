2 мільйони на фейковому онлайн-магазині: кіберполіція Запоріжжя викрила аферистів

У Запоріжжі кіберполіція викрила шахраїв, які заробили 2 мільйони гривень на фейкових інтернет-магазинах одягу.

Злочинну схему організувала 20-річна дівчина разом із бойфрендом, повідомляє Національна поліція України.

У соцмережі пара створювала фейкові інтернет-магазини, на яких було майже 80 тисяч підписників. Імовірно, йдеться про сторінки в соціальній мережі Instagram.

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Там аферисти "продавали" одяг та взуття, і підробляли позитивні відгуки про свою роботу.

Фото: wutwhan/Depositphotos

Від покупців вимагали передплату, а після неї – зникали, йдеться у справі.

За даними поліції, шахраї ошукали близько тисячі людей і заробили 2 мільйони гривень.

Цю суму у подружжя знайшли під час обшуку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу.

Якщо провину пари встановлять, їм загрожує до 8 років ув’язнення.

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Наразі їм обирають запобіжний захід.

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