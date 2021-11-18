На Херсонщині восьмикласники влаштували кібербулінг однокласниці. Поліція втрутилася

На Херсонщині учениця 8 класу стала жертвою кібербулінгу в одній зі шкіл Скадовського району.

Однокласники знущалися з дівчинки, створивши її фейкові сторінки в Instagram, повідомляє Національна поліція.

"Діти потай фотографували неповнолітню, викладали її фото на сторінку з різними підписами нецензурного характеру та малювали непристойні речі.

Потім все це обговорювали у телеграм-чаті їх класу, доступу до якого потерпіла не мала", – кажуть правоохоронці.

Двоє однокласників, які створювали фейки, видалили їх відразу після скандалу.

Фото: Depositphotos/Автор VitalikRadko

Поліціянти притягнули до відповідальності батьків кривдників.

Дівчинка побачила сторінку і розповіла мамі, а та звернулася до школи, звідки вже викликали поліцію.

Поліціянти та служба у справах дітей провели розслідування, поспілкувалися з дітьми і підтвердили, що з дівчинки знущалися.

"Частина класу була вороже налаштована проти однокласниці. Причину такого ставлення учні пояснили тим, що дівчинка не місцева і переїхала в село лише 3 роки тому", – кажуть у службах.

З булерами та учнями класу провели виховні бесіди, а після розгляду матеріалів судом кривдників можуть поставити на облік в поліцію.

Батьки кривдників понесуть адміністративну відповідальність за ч.3 ст.173-4 "Булінг (цькування) учасника освітнього процесу".

Раніше у 2021 році на Херсонщині поліцейські склали 28 адміністративних протоколів щодо булінгу у школах.

А для aнoнiмниx пoвiдoмлeнь дiтeй пpo фaкти булiнгу в шкoлax ювенальна пoлiцiя Херсонщини cтвopилa cпeцiaльний чaт-бoт у Telegram.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.