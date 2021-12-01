"Палац для Путіна", Івангай і MORGENSHTERN: що дивилися українці на YouTube у 2021 році

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 грудня 2021

Компанія Google опублікувала щорічний рейтинг найпопулярніших відео на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.

У 2021 році в Україні найчастіше дивилися розслідування російського журналіста Олексія Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки"

Серед авторських відео українці найчастіше дивилися інтерв'ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент. 

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У десятку найпопулярніших відео в Україні цьогоріч увійшли:

Серед музичних відео найбільше переглядів зібрав кліп на пісню "Родной" від LOBODA. 

У рейтинг також потрапили: трек румунської співачки Minelli "Rampampam", нові пісні від NK та Тіни Кароль, дует Макса Барських та Zivert і трек від Wellboy "Гуси".

Топ-10 музичних відео 2021 року в Україні

LOBODA – Родной

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Султан Лагучев – Горький вкус

Minelli Rampampam

MORGENSHTERN – ДУЛО

NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ – КРАСНОЕ ВИНО

Тина Кароль – Скандал

Max Barskih & Zivert – Bestseller

Artik & Asti – Истеричка

Супер Жорик – Чао! Чао!

Wellboy – Гуси



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