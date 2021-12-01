"Палац для Путіна", Івангай і MORGENSHTERN: що дивилися українці на YouTube у 2021 році

Компанія Google опублікувала щорічний рейтинг найпопулярніших відео на YouTube, які зібрали найбільшу кількість переглядів в Україні.
У 2021 році в Україні найчастіше дивилися розслідування російського журналіста Олексія Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки".
Серед авторських відео українці найчастіше дивилися інтерв'ю відомих людей, а також телевізійні шоу, серіали та розважальний контент.
У десятку найпопулярніших відео в Україні цьогоріч увійшли:
- Дворец для Путина. История самой большой взятки
- Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
- Ивангай – где он пропадал / вДудь
- Папик – 1 серия – 2 сезон | Премьера сериала 2021
- ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа !
- Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021
- MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
- ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал
- Майнкрафт ЕвгенБро – Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста]
- ШОУ "МАСКА" | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1
Серед музичних відео найбільше переглядів зібрав кліп на пісню "Родной" від LOBODA.
У рейтинг також потрапили: трек румунської співачки Minelli "Rampampam", нові пісні від NK та Тіни Кароль, дует Макса Барських та Zivert і трек від Wellboy "Гуси".
Топ-10 музичних відео 2021 року в Україні
LOBODA – Родной
Султан Лагучев – Горький вкус
Minelli – Rampampam
MORGENSHTERN – ДУЛО
NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ – КРАСНОЕ ВИНО
Тина Кароль – Скандал
Max Barskih & Zivert – Bestseller
Artik & Asti – Истеричка
Супер Жорик – Чао! Чао!
Wellboy – Гуси
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