Ви все чули? Вінтажний Барських, україномовна LOBODA, психотерапія замість кліпу та інші українські музичні новинки серпня-2021

Ця музика увірвалась у ефіри у липні 2021 року. Така добірка виходить щомісяця.

Цього місяця підбірка свіжих треків від наших артистів вийшла якщо не слабкою, то принаймні розслабленою.

На те він і серпень. Але дехто все ж впадав у крайнощі, співаючи про автозаки та влаштовуючи слухачам півторагодинну психотерапію.

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Воплі Відоплясова – Хвиля

Олег Скрипка та музиканти зарелізили свіжий літній трек.

Кліп на "Хвилю" вийшов психоделічним та максимально "відбитим". У ньому сам Скрипка перевтілюється на героя відеогри та тікає від вірусологів. Зупиніть їх, хто-небудь!

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – ЛітоКамон

Сергій Танчинець та його гурт теж відійшли від іміджу рок-ліриків. Вони дозволили собі трохи позасмагати біля басейну і поцмулити коктейлі.

А наприкінці відео музиканти видають спільний танець. Його вони відпрацьовували на двогодинних тренуваннях.

Max Barskih – Just Fly

У новому синглі Макс Барських кардинально змінив імідж. Із євроденсу 90-х він різко відкотився до поп-джазу 50-х, а ще заспівав англійською.

За словами музиканта, в такому ж стилі буде витриманий весь його майбутній новий альбом.

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LOBODA – Indie Rock (Vogue)

Світлана Лобода зненацька забула про московську прописку і заспівала українською.

Нова пісня та кліп співачки вийшли і справді стильними, неначе обкладинки глянцевих журналів. Але залишається єдине запитання: до чого тут взагалі інді-рок?

Тіна Кароль – Молода кров

Напередодні Дня незалежності України поп-діва пропіарила наших молодих музикантів і записала з ними альбом дуетів. До її списку обраних потрапили Wellboy, Latexfauna,

Самнасам (новий проект Юри Самовілова), Ivan NAVI, KAZKA та NIKITA LOMAKIN.

Серед такої різношерстної компанії важко виділити один ключовий трек, тому радимо послухати всі дев’ять.

TAYANNA & JAMALA – Моя Земля

Тим часом конкурентки Кароль презентували дует про любов до рідної землі.

При всій повазі до Джамали та Таянни, пісня нагадує про сльозовитискальні патріотичні ролики, які українські артисти часто знімали для мобільних операторів на початку 2000-х.