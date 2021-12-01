3 млрд людей ніколи не користувалися інтернетом – ООН

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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1 грудня 2021

Близько 3 мільярдів людей або 37% світового населення ніколи не користувалися інтернетом.

96% людей, які не мають доступу до всесвітньої мережі, живуть у "країнах, що розвиваються".

Три чверті з них живуть у 46 найбідніших країнах світу, заявили в Організації Об'єднаних Націй, повідомляє The Guardian.

У 2021 році кількість користувачів інтернету зросла з 4,1 до 4,9 мільярда порівняно з 2019, зокрема через пандемію COVID-19, кажуть у Міжнародній спілці електрозв'язку ООН (МСЕ).

 Фото: artush/Depositphotos

За перший рік пандемії кількість людей, які почали користуватися інтернетом, збільшилася на 10% – це найбільший річний приріст за останнє десятиліття.

Однак навіть серед цих користувачів сотні мільйонів людей не можуть бути онлайн часто, не мають власного пристрою або якісного зв'язку.

Вільному доступу до інтернету перешкоджають такі чинники як бідність, неписьменність, обмежений доступ до електроенергії та відсутність навичок користування інтернетом.

При цьому молоді люди, чоловіки та міські жителі частіше користуються інтернетом, ніж літні люди, жінки та мешканці сільської місцевості.

Водночас гендерний розрив більш виражений у країнах, що розвиваються, наголошують у МСЕ.

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