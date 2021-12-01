"Застрелив собаку на очах у дитини": у Запоріжжі живодера можуть посадити на 5 років

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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1 грудня 2021

У селі Новопетрівка Запорізької області чоловік застрелив собаку у присутності 12-річної хазяйки.

Він був п’яний і стріляв із пневматичної рушниці, повідомляє Національна поліція України.

Такса на прізвисько "Роккі" загинула на очах у дитини. 

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Тепер на живодера чекає від 3 до 5 років за ґратами.

  Фото: Nomadsoul1/Depositphotos

У Запорізькому районному управлінні поліції провели розслідування і довели, що 36-річний чоловік "з хуліганських мотивів" навмисне убив собаку при дівчинці.

За словами ветеринара, такса загинула від ушкодження внутрішніх органів внаслідок пострілу в груди.

Чоловіку вже оголосили про підозру у вчиненні злочину за частиною 2 статті 299 Кримінального кодексу "Жорстоке поводження з тваринами". 

Йому загрожує в’язниця.

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