Виправили не все: МОН повторно рекомендувало підручник, який радив лікувати рак содою

Міністерство освіти і науки України повторно рекомендувало підручник з хімії для 9 класу, в якому раніше була порада лікувати рак содою.

Неправдиву інформацію про ефективність соди проти онкозахворювань прибрали, тепер на тій сторінці учням радять вживати йодовану сіль, зокрема для профілактики йододефіциту.

Але інші сумнівні твердження в книжці Марії Савчин так і залишилися, повідомляє Нова Українська школа.

Тепер на місці поради про те, що водний розчин соди треба пити для "профілактики та лікування онкозахворювань, пом'якшення кашлю під час застуди", йдеться про користь йодованої солі.

Було

Але з невідомих причин автори підручника пишуть слово "йод" з великої літери.

Стало

Утім, у підручнику виправили не всі помилкові шкідливі поради, які попередньо спростували науковці.

Зокрема, торік лікар-анестезіолог та кандидат медичних наук Андрій Сем’янків присвятив пост аналізу помилок в цьому підручнику, які залишилися і в оновленому варіанті.

Наприклад, на сторінці 24 підручника рекламують сумнівний препарат "Уролесан", його радять приймати не тільки людям з проблемами нирок та сечового міхуру, але й давати тваринам з сечокам’яною хворобою.

На сторінці 58 зазначено, що "електрофорез сприяє швидшому одужанню, ніж звичайне приймання ліків". Але це твердження спростовується низкою досліджень.

Окрім цього, в підручнику радять пити лимонний сік при підвищеній кислотності шлунка, хоча, на думку лікаря, це може пошкодити стравохід деяким людям.

На сторінці 182 автори підручнику стверджують, що лупу, опіки та нежить треба лікувати господарським милом.

Колишня експертка національної агенції з забезпечення якості вищої освіти, а зараз співробітниця ВООЗ Кароліна Айрапетян минулоріч зазначала, що в підручнику вказано про спиртові компреси при застудних захворюваннях.

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