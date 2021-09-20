6 проблем, які потрібно вирішити, щоб покращити якість українських підручників

Одним із актуальних питань сучасної національної освіти є укладання підручників, за якими навчатиметься майбутнє покоління українців.

Сучасні підручники, що відповідають програмі МОН "Нова українська школа", зобов'язані надихати учнів, спонукати їх розвиватися, виходити за межі читання книжок і вивчати додаткові джерела інформації, спостерігати, аналізувати та критично мислити.

Підручниками учні користуються продовж 5 років. Тому під час їх укладання розробники мають враховувати стрімкий прогрес і технології, дивитися наперед та створювати електронні додатки, завдяки яким школярам відкриватиметься оновлення матеріалів.

Задля цього навчальний контент створює велика команда кваліфікованих фахівців: авторів, редакторів, науковців, художників та програмістів. А ще видавці працюють над зовнішнім виглядом, дизайном підручників, щоб вони відповідали віянням часу та сучасним книжковим трендам.

Забезпечення всього вищезазначеного, якості підручників передусім, обумовлюється багатьма факторами, яким замовник має приділяти належну увагу.

Видавці підручників зазвичай мають відповідний досвід, кваліфікованих фахівців у команді та велике бажання робити свою справу якомога професійніше.

Вони намагаються за підтримки держави розв'язати низку проблем, які щороку актуалізуються з приходом нового навчального сезону. Хочу окреслити ці проблеми та вчергове винести їхнє вирішення на рівень суспільного обговорення.

Фото: AlexLipa/Depositphotos

Терміни підготовки підручників

Через низку причин, незалежних від видавців, терміни підготовки підручників з моменту створення рукопису до моменту отримання накладів з друкарні є настільки стислими, що у команди розробників є на роботу буквально 10-12 місяців.

А це дуже мало, тим більше, що робота команди авторів над підручником не дуже щедро оплачується державою. Тому автори вимушені ще працювати на другій роботі.

Апробація

Багато матеріалів для школярів не проходить важливий процес апробації, під час якого була б можливість відшукати та виправити неточності, додати пояснення та тлумачення.

Звісно, автори підручників готують контент разом з педагогами декількох дружніх навчальних закладів. Але цього зовсім не достатньо.

Уявімо собі роботу автопрому — виробників транспортних засобів, які, минаючи етап тестування, одразу відправляли б автомобілі на ринок та створювали небезпеку для користувачів. Таке наразі неможливо, бо кожен транспортний засіб проходить години тестування та виправлення недоліків.

А вони бувають навіть у гігантів, якість продукції яких підтверджена роками. Але хіба поспіхом підготовлений та не протестований підручник не складає небезпеку для українських дітей?

Фахова підготовка шкільних педагогів

Підготовка шкільних педагогів до використання сучасних підручників, які докорінно відрізняються від застарілих, безсумнівно важлива.

Кожен авторський колектив, що створює підручник, має свою концепцію викладання предмету школярам, унікальну методику, яку слід презентувати педагогам. І це треба робити не тільки на рівні вебінарів та семінарів, що безкоштовно проводять для всіх охочих відповідальні видавці, зокрема в "Ранок".

Треба саме навчати шкільних педагогів методиці викладання за конкретним підручником. Це має бути обов'язковий комплекс заходів за участі авторів та редакторів підручників.

Йдеться не про щось надзвичайне, а про загальноєвропейську успішну практику, що забезпечує підвищення фаху, досвіду педагогів, надає їм можливість обирати найкраще із розмаїття запропонованого видавцями.

Цифрові додатки до підручників

Навчання за сучасним підручником має бути цікавим. Все, що пов'язано з гаджетами, цікаво школярам. Згідно з угодою на видання підручника, видавці мають передавати державі також pdf-версію підручника, що викладається у вільний доступ на ресурсах МОН. За умов розвитку сучасних технологій використання pdf-версіїї підручника у навчальному процесі — навіть не вчорашній день.

Сучасний підручник має бути комплектом з паперової книжки та інтерактивного електронного додатку. Електронний додаток для навчальних потреб має включати мобільну та веб-версію, можливість працювати онлайн та офлайн, методичну підтримку для вчителів, аудіо та відеосупровід, навчальні ігри, тести. Цей комплект має бути стандартом для видавців підручників.

Наявність таких додатків важлива для індивідуальної та дистанційної роботи учнів. Сьогодні понад 97% українських шкіл забезпечені інтернетом, отже е-освіта має розвиватися, якщо ми дійсно прагнемо стати прогресивною цифровою державою.

Принаймні про це неодноразово зазначало Міністерство цифрової трансформації України. Звісно, деякі видавці за власний кошт займаються розробкою е-додатків. Але розробка електронного контенту потребує залучення фахівців, гонорари яких не забезпечуються фінансуванням, закладеним державою на підручники.

Вартість підручника

Ось ми і підійшли до найболючішого — вартості шкільного підручника. Цього року середня ціна на видання підручників для 4-го класу складає 42 гривні та включає в себе гонорари авторського колективу, науковців, програмістів, художників, дизайнерів, редакторів, а також поліграфічні витрати. Сьогодні 42 гривні коштує два горнятка кави. Хіба це логічно?

Для порівняння: у книгарнях середня вартість ч/б художньої книжки становить 200-250 грн. А ми говоримо про кольоровий підручник у твердій палітурці, над створенням якого працюють десятки людей.

У європейських країнах вартість підручника складає від 20 до 25 євро. 10-20% від суми йде на оплату гонорарів фахівцям. У нас автори отримують максимум 1-2% від бюджету підручника. Все інше йде на оплату паперу та поліграфії.

Редакторам видавництва "Ранок", яке є одним з найбільших постачальників шкільних підручників, доводиться вмовляти авторів продовжувати працювати над створенням нових навчальних матеріалів. Робити це стає дедалі складніше.

Експертна оцінка нових підручників

Задля покращення якості підручників, створення рівних умов для забезпечення конкуренції серед видавців, які розробляють сучасний навчальний контент для українських загально-освітніх закладів, слід вирішити проблему подолання порогу мінімального накладу у 40 тисяч примірників.

Сьогодні в країні є багато маленьких та середніх видавництв, що мають прогресивні розробки навчального контенту та пропонують сучасні методики викладання предметів. Але шкільні педагоги їх відхиляють та обирають матеріали вже знайомих видавництв та відомі імена авторів, тому інноваційні продукти можуть не пройти через сито вибору. Але насправді це неприпустимо.

Тому слід знизити поріг для друку підручників до 10 тисяч для співфінансування державою та видавництвами.

Підсумовуючи, хочу нагадати, що загальноосвітня школа має працювати в напрямку виховування креативного покоління, від якого залежить успішність України.

Держава зобов'язана зрозуміти, що шкільна освіта — це не стаття витрат, а рушій креативної економіки та інвестиція у майбутнє. Питання якості шкільної освіти, підручників і професійної підготовки шкільних педагогів мають вирішуватися комплексно, адже вони є невідкладними.

Віктор Круглов, генеральний директор видавництва "Ранок", спеціально для УП. Життя

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Титульна світлина AlexLipa/Depositphotos

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