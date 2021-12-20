Через похолодання в Києві відкрили понад 40 пунктів обігріву. Список адрес

У Києві з 20 грудня через похолодання розпочали роботу 44 пункти обігріву.
До пунктів може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.
Вони розташовуються в приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях та територіальних центрах соціального обслуговування, повідомляють у Київській міській державній адміністрації.
У деяких із них можна отримати першу медичну допомогу та випити гарячого чаю. В кількох пунктах обігріву за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.
Крім того, на період ускладнення погодних умов облаштують цілодобові пункти обігріву в наметах.
|Фото: Dmyrto_Z/Depositphotos
Вони розпочнуть роботу у Дарницькому районі – біля Приміського вокзалу "Дарниця", на території парку "Привокзальний" та Солом’янському районі – біля Південного вокзалу станції "Київ-Пасажирський".
Адреси та часи роботи стаціонарних пункті обігрів в Києві:
Голосіївський район:
- вул. Тарасівська, 2;
- вул. Касіяна, 8;
- вул. Академіка Заболотного, 20-А
Понеділок-п'ятниця: 8:00-17:00.
Дарницький район:
- вул. Анни Ахматової, 2-А – цілодобово;
- вул. Харківське шосе, 172-Б – цілодобово;
- вул. Євгена Харченка, 47 – понеділок-четвер: 8:00-18:00, п'ятниця: 08:00- 16:45;
- вул. Архітектора Вербицького, 9-І, – понеділок-четвер: 8:00-17:30, п'ятниця: 08:00- 16:15;
- вул. Харківське шосе, 57 (ІІ поверх), – понеділок-четвер: 8:00-17:00, п'ятниця: 08:00-15.45;
Деснянський район:
- вул. Вікентія Беретті, 18 – понеділок-п'ятниця: 9:00-18:00, під час зниження температури – у цілодобовому режимі;
- вул. Каштанова, 8-Г – понеділок-п'ятниця: 8:00-17:00;
- вул. Кіото, 11 – понеділок-п'ятниця: 8:00-17:00
Дніпровський район:
- вул. Курнатовського, 7-А, корпус 3, – понеділок-п'ятниця: 9:00-17:00, створено банку одягу;
- вул. Рогозівська, 6 – понеділок-п'ятниця: 9:00-17:00;
- вул. Кибальчича, 13-Б – цілодобово
Оболонський район:
- вул. Йорданська, 7-А– цілодобово;
- вул. Попова, 1 – понеділок-п'ятниця: 8:00-17:00;
- вул. Джерельна, 3 – понеділок-п'ятниця: 8:00-17:00;
- вул. Озерна, 18-А – понеділок-п'ятниця: 9:00-18:00.
Печерський район:
- вул. Басейна, 5-А – понеділок-п'ятниця: 9:00-18:00;
- б-р Дружби народів, 30/1 – цілодобово
Подільський район:
- вул. Світлицького, 35-Б – цілодобово за умови сильних морозів;
- вул. Мостицька, 9 – цілодобово за умови сильних морозів;
- вул. Світлицького,24-А – понеділок-п'ятниця: 9:00-18:00, цілодобово за умови сильних морозів;
- вул. Хорива, 36;
- вул. Оболонська, 38;
- пров. Квітневий, 4;
- просп. Гонгадзе, 7-А;
- вул. І. Виговського, 10-В;
- вул. Бестужева, 32;
- вул. Кирилівська, 115/3;
- вул. Галицька, 13;
- вул. Мостицька, 14;
- вул. Виговського, 10-В;
- пров. Бондарський, 19;
- вул. Світлицького,24-А
Понеділок-четвер: 9:00-17:00, п'ятниця: 09:00-16.00, за умови сильних морозів: понеділок-п'ятниця: 9:00-18:00.
Святошинський район:
- вул. Суздальська, 4/6 – прийом отримувачів послуг на нічліг: щодня з 18:00 до 22:00 (перебування до 08:00. У цілодобовому режимі, якщо температура повітря нижча за – 10 ºС);
- вул. Вацлава Гавела, 83-А – понеділок-четвер: 8:00-17:00, п'ятниця: 08:00-15.45;
- вул. Волинська, 2– понеділок-четвер: 8:00-17:00, п'ятниця: 08:00-15.45.
Шевченківський район:
- вул. Сальського Володимира, 33 – понеділок-п'ятниця: 9:00-17:00;
- вул. Богдана Гаврилишина, 11-А – цілодобово;
- вул. Половецька, 14 – понеділок-п'ятниця: 9:00-17:00.
За інформацією Українського гідрометцентру, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується значне похолодання. Так, 20 грудня очікується невеликий сніг, температура вночі та вдень 2-4° морозу. 21 грудня зниження температури вночі до 9-11° морозу.
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