Через похолодання в Києві відкрили понад 40 пунктів обігріву. Список адрес

У Києві з 20 грудня через похолодання розпочали роботу 44 пункти обігріву.

До пунктів може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

Вони розташовуються в приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях та територіальних центрах соціального обслуговування, повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

У деяких із них можна отримати першу медичну допомогу та випити гарячого чаю. В кількох пунктах обігріву за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.

Крім того, на період ускладнення погодних умов облаштують цілодобові пункти обігріву в наметах.

Фото: Dmyrto_Z/Depositphotos

Вони розпочнуть роботу у Дарницькому районі – біля Приміського вокзалу "Дарниця", на території парку "Привокзальний" та Солом’янському районі – біля Південного вокзалу станції "Київ-Пасажирський".

Адреси та часи роботи стаціонарних пункті обігрів в Києві:

Голосіївський район:

вул. Тарасівська, 2;

вул. Касіяна, 8;

вул. Академіка Заболотного, 20-А

Понеділок-п'ятниця: 8:00-17:00.

Дарницький район:

вул. Анни Ахматової, 2-А – цілодобово;

вул. Харківське шосе, 172-Б – цілодобово;

вул. Євгена Харченка, 47 – понеділок-четвер: 8:00-18:00, п'ятниця: 08:00- 16:45;

вул. Архітектора Вербицького, 9-І, – понеділок-четвер: 8:00-17:30, п'ятниця: 08:00- 16:15;

вул. Харківське шосе, 57 (ІІ поверх), – понеділок-четвер: 8:00-17:00, п'ятниця: 08:00-15.45;

Деснянський район:

вул. Вікентія Беретті, 18 – понеділок-п'ятниця: 9:00-18:00, під час зниження температури – у цілодобовому режимі;

вул. Каштанова, 8-Г – понеділок-п'ятниця: 8:00-17:00;

вул. Кіото, 11 – понеділок-п'ятниця: 8:00-17:00

Дніпровський район:

вул. Курнатовського, 7-А, корпус 3, – понеділок-п'ятниця: 9:00-17:00, створено банку одягу;

вул. Рогозівська, 6 – понеділок-п'ятниця: 9:00-17:00;

вул. Кибальчича, 13-Б – цілодобово

Оболонський район:

вул. Йорданська, 7-А– цілодобово;

вул. Попова, 1 – понеділок-п'ятниця: 8:00-17:00;

вул. Джерельна, 3 – понеділок-п'ятниця: 8:00-17:00;

вул. Озерна, 18-А – понеділок-п'ятниця: 9:00-18:00.

Печерський район:

вул. Басейна, 5-А – понеділок-п'ятниця: 9:00-18:00;

б-р Дружби народів, 30/1 – цілодобово

Подільський район:

вул. Світлицького, 35-Б – цілодобово за умови сильних морозів;

вул. Мостицька, 9 – цілодобово за умови сильних морозів;

вул. Світлицького,24-А – понеділок-п'ятниця: 9:00-18:00, цілодобово за умови сильних морозів;

вул. Хорива, 36;

вул. Оболонська, 38;

пров. Квітневий, 4;

просп. Гонгадзе, 7-А;

вул. І. Виговського, 10-В;

вул. Бестужева, 32;

вул. Кирилівська, 115/3;

вул. Галицька, 13;

вул. Мостицька, 14;

вул. Виговського, 10-В;

пров. Бондарський, 19;

вул. Світлицького,24-А

Понеділок-четвер: 9:00-17:00, п'ятниця: 09:00-16.00, за умови сильних морозів: понеділок-п'ятниця: 9:00-18:00.

Святошинський район:

вул. Суздальська, 4/6 – прийом отримувачів послуг на нічліг: щодня з 18:00 до 22:00 (перебування до 08:00. У цілодобовому режимі, якщо температура повітря нижча за – 10 ºС);

вул. Вацлава Гавела, 83-А – понеділок-четвер: 8:00-17:00, п'ятниця: 08:00-15.45;

вул. Волинська, 2– понеділок-четвер: 8:00-17:00, п'ятниця: 08:00-15.45.

Шевченківський район:

вул. Сальського Володимира, 33 – понеділок-п'ятниця: 9:00-17:00;

вул. Богдана Гаврилишина, 11-А – цілодобово;

вул. Половецька, 14 – понеділок-п'ятниця: 9:00-17:00.

За інформацією Українського гідрометцентру, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря очікується значне похолодання. Так, 20 грудня очікується невеликий сніг, температура вночі та вдень 2-4° морозу. 21 грудня зниження температури вночі до 9-11° морозу.

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