Від 2 гривень: Кабмін встановив ціни на пластикові пакети

Щороку кожен українець використовує майже 500 поліетиленових пакетів.

Із 40 тис. тонн пластику в Україні на переробку йде лише 6%. У Європі рівень утилізації сягає 70%, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

У країнах ЄС використовують у середньому 90 пакетів на рік.

Щоб зменшити використання пластикових пакетів, в Україні встановили на них мінімальні роздрібні ціни.

Згідно з постановою Кабміну від 20 грудня, вартість пакетів зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів буде складати 2-3 гривні.

Фото: april_89/Depositphotos

Ціни на пакети будуть такими:

2,00 грн – пакети без ручок і бокових складок;

2,50 грн – без ручок (з боковими складками); з ручками (без бокових складок);

3,00 грн – з ручками й боковими складками.

У МОЗ зазначають, що така міра сприятиме поступовому зменшенню обсягу використання пакетів та покращенню стану екологічної безпеки. А це матиме позитивний вплив на здоров’я українців.

"Збільшення виробництва і використання пластику за останні 20 років спричинило ріст захворювань ендокринної системи від хімічних речовин, що містяться в ньому, це – так звані ендокринні руйнівники.

До основних ендокринних руйнівників відносять стійкі органічні забруднювачі, більшість із яких наявні в пластику або в продуктах його розпаду", – пояснює міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, з 10 грудня в Україні почали діяти обмеження на використання поліетиленових пакетів у магазинах та кафе.

У всіх магазинах, ринках, кафе та ресторанах заборонено використовувати пакети з товщиною стінок понад 50 мікрометрів. Саме в них покупці зазвичай складають придбані товари.

Придбати такі пакети можна буде лише для особистих цілей за встановленими урядом цінами.

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