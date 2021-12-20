Від 2 гривень: Кабмін встановив ціни на пластикові пакети

Щороку кожен українець використовує майже 500 поліетиленових пакетів.
Із 40 тис. тонн пластику в Україні на переробку йде лише 6%. У Європі рівень утилізації сягає 70%, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.
У країнах ЄС використовують у середньому 90 пакетів на рік.
Щоб зменшити використання пластикових пакетів, в Україні встановили на них мінімальні роздрібні ціни.
Згідно з постановою Кабміну від 20 грудня, вартість пакетів зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів буде складати 2-3 гривні.
|Фото: april_89/Depositphotos
Ціни на пакети будуть такими:
- 2,00 грн – пакети без ручок і бокових складок;
- 2,50 грн – без ручок (з боковими складками); з ручками (без бокових складок);
- 3,00 грн – з ручками й боковими складками.
У МОЗ зазначають, що така міра сприятиме поступовому зменшенню обсягу використання пакетів та покращенню стану екологічної безпеки. А це матиме позитивний вплив на здоров’я українців.
"Збільшення виробництва і використання пластику за останні 20 років спричинило ріст захворювань ендокринної системи від хімічних речовин, що містяться в ньому, це – так звані ендокринні руйнівники.
До основних ендокринних руйнівників відносять стійкі органічні забруднювачі, більшість із яких наявні в пластику або в продуктах його розпаду", – пояснює міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Нагадаємо, з 10 грудня в Україні почали діяти обмеження на використання поліетиленових пакетів у магазинах та кафе.
У всіх магазинах, ринках, кафе та ресторанах заборонено використовувати пакети з товщиною стінок понад 50 мікрометрів. Саме в них покупці зазвичай складають придбані товари.
Придбати такі пакети можна буде лише для особистих цілей за встановленими урядом цінами.
Вас також може зацікавити:
Рада заборонила деякі пластикові пакети. Порушникам – штраф
Британці на 83% рідше беруть пластикові пакети після введення плати за них
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook