Рада заборонила деякі пластикові пакети. Порушникам – штраф

В Україні заборонили підприємцям поширювати тонкі поліетиленові пакети.

Відповідний законопроєкт №2051-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" ухвалила Верховна Рада.

"За" проголосували 297 народних депутатів.

Закон забороняє розповсюдження в магазинах, закладах харчування та обслуговування:

надтонких пластикових пакетів;

тонких пластикових пакетів, товщиною до 50 мкм;

оксорозкладних пластикових пакетів.

Заборона не поширюється:

на біорозкладні пластикові пакети,

на надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду, для яких пакет є первинною упаковкою.

Заборонені пластикові пакети мають бути вилучені з обігу.

На порушників Держпродспоживслужба може накласти штрафи – від 1700 до 3400 грн за перше порушення, від 3400 до 8500 – за повторне протягом двох років.

Закон вступить в дію з 1 квітня 2022 року.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".