Рада заборонила деякі пластикові пакети. Порушникам – штраф

В Україні заборонили підприємцям поширювати тонкі поліетиленові пакети.
Відповідний законопроєкт №2051-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" ухвалила Верховна Рада.
"За" проголосували 297 народних депутатів.
Закон забороняє розповсюдження в магазинах, закладах харчування та обслуговування:
- надтонких пластикових пакетів;
- тонких пластикових пакетів, товщиною до 50 мкм;
- оксорозкладних пластикових пакетів.
Заборона не поширюється:
- на біорозкладні пластикові пакети,
- на надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду, для яких пакет є первинною упаковкою.
|Джерело: Дмитро Гурін
Заборонені пластикові пакети мають бути вилучені з обігу.
На порушників Держпродспоживслужба може накласти штрафи – від 1700 до 3400 грн за перше порушення, від 3400 до 8500 – за повторне протягом двох років.
Закон вступить в дію з 1 квітня 2022 року.
Вас також може зацікавити:
В плаценті вагітних жінок знайшли мікропластик. Дослідження
Кредитка за тиждень: скільки пластику ми споживаємо разом з їжею. ФОТО
Мікропластик у воді не шкодить здоров’ю. Але це не точно. Пояснює ВООЗ
Рідкісні істоти і пластик: що знайшли у найглибшому місці планети. ВІДЕО
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".