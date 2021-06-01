Рада заборонила деякі пластикові пакети. Порушникам – штраф

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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1 червня 2021

В Україні заборонили підприємцям поширювати тонкі поліетиленові пакети. 

Відповідний законопроєкт №2051-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" ухвалила Верховна Рада.

 "За" проголосували 297 народних депутатів.

Закон забороняє розповсюдження в магазинах, закладах харчування та обслуговування:

  • надтонких пластикових пакетів;
  • тонких пластикових пакетів, товщиною до 50 мкм;
  • оксорозкладних пластикових пакетів.

Заборона не поширюється:

  • на біорозкладні пластикові пакети, 
  • на надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду, для яких пакет є первинною упаковкою.
 Джерело: Дмитро Гурін

Заборонені пластикові пакети мають бути вилучені з обігу.

На порушників Держпродспоживслужба може накласти штрафи – від 1700 до 3400 грн за перше порушення, від 3400 до 8500 – за повторне протягом двох років. 

Закон вступить в дію з 1 квітня 2022 року. 

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