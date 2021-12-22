На Черкащині пожежі у селах буде тушити команда черниць

Яна Осадча журналіст
5276
22 грудня 2021

На Черкащині з’явилася добровільна пожежна команда, у якій будуть працювати черниці.

Відкриття пожежної команди відбулося 22 грудня, у Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі, повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій.

У новоствореній пожежній команді на виклики виїжджатимуть 5 добровольців – ігуменя Іларія, дві послушниці монастирю Лариса та Крістіна і двоє водіїв пожежного автомобіля.

Реклама:

Пожежниці-черниці будуть не лише слідкувати за територією монастиря, під їхнім захистом перебуватимуть жителі 7 сіл та 2 селищ.

 Фото ДСНС

Відстань до найближчої пожежної частини складає близько 20 кілометрів, тому допомога черниць може знадобитися.

  Фото ДСНС

Добровольці пройшли навчання, під час яких тренувались та відпрацювали вправи з бойового розгортання, подачі води та надання першої домедичної допомоги постраждалим.

  Фото ДСНС
 
 

Вас також може зацікавити:

Штрафи не покращують ситуацію: на протипожежну безпеку в школах виділили гроші вперше за 30 років

Черниця 20 років розповідає студентам-медикам про небезпеку презервативів та гріховність абортів

Реклама:

Не гірше австралійських пожежників: як волинські патрульні підтримують безпритульних тварин

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 431
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2301
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3067
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат