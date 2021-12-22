На Черкащині пожежі у селах буде тушити команда черниць

На Черкащині з’явилася добровільна пожежна команда, у якій будуть працювати черниці.

Відкриття пожежної команди відбулося 22 грудня, у Свято-Троїцькому Мотронинському жіночому монастирі, повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій.

У новоствореній пожежній команді на виклики виїжджатимуть 5 добровольців – ігуменя Іларія, дві послушниці монастирю Лариса та Крістіна і двоє водіїв пожежного автомобіля.

Пожежниці-черниці будуть не лише слідкувати за територією монастиря, під їхнім захистом перебуватимуть жителі 7 сіл та 2 селищ.

Фото ДСНС

Відстань до найближчої пожежної частини складає близько 20 кілометрів, тому допомога черниць може знадобитися.

Фото ДСНС

Добровольці пройшли навчання, під час яких тренувались та відпрацювали вправи з бойового розгортання, подачі води та надання першої домедичної допомоги постраждалим.

Фото ДСНС

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