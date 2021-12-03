Українці зможуть наживо побачити зорепад Гемініди 

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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3 грудня 2021

Цьогоріч 14 грудня в Україні можна буде побачити зорепад зі 100 метеорів за годину.

Саме тоді відбудеться пік метеорного потоку Гемініди, повідомляють у Національній академії наук України.

Побачити таке природне явище українці зможуть за сприятливих погодних умов. 

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"Можна буде помилуватися чудовою картиною зимових сузір’їв (Оріона, Тельця, Візничого й інших), прикрашеною інтенсивним "зорепадом", адже, за прогнозами, впродовж години вилітатиме близько 100 метеорів", – каже астроном Головної астрономічної обсерваторії НАН Іван Крячко.

 Фото: Національна академія наук України

Найкраще спостерігати це явище близько 03:00, коли Місяць уже зайде за обрій. 

  Фото: Національна академія наук України

Нагадаємо, 12 та 13 серпня українці щороку спостерігають за метеорним потоком Персеїди – масштабним зорепадом.

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