Українці зможуть наживо побачити зорепад Гемініди

Цьогоріч 14 грудня в Україні можна буде побачити зорепад зі 100 метеорів за годину.

Саме тоді відбудеться пік метеорного потоку Гемініди, повідомляють у Національній академії наук України.

Побачити таке природне явище українці зможуть за сприятливих погодних умов.

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"Можна буде помилуватися чудовою картиною зимових сузір’їв (Оріона, Тельця, Візничого й інших), прикрашеною інтенсивним "зорепадом", адже, за прогнозами, впродовж години вилітатиме близько 100 метеорів", – каже астроном Головної астрономічної обсерваторії НАН Іван Крячко.

Фото: Національна академія наук України

Найкраще спостерігати це явище близько 03:00, коли Місяць уже зайде за обрій.

Фото: Національна академія наук України

Нагадаємо, 12 та 13 серпня українці щороку спостерігають за метеорним потоком Персеїди – масштабним зорепадом.

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