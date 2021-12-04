Чи знаєте ви ці дивовижні факти про екзотичних тварин? Пройдіть ТЕСТ

Кабани. Цього літа в Аргентині відбулося нашестя капібар! Найдобріші і найбільші гризуни у світі, яких ще називають водосвинками, раптом вирішили повернутися додому в селище Нордельта. Капібари здавна жили у цій болотистій місцевості, і вигнати їх виявилось не так просто! На щастя, виганяти чи вбивати капібар в Аргентині суворо заборонено законом, але місцеві жителі були дуже невдоволені поверненням гризунів додому. Капібари витоптали газони, з’їли городину і покусали собак… Однак боятися цих тварин не варто: вони вегетаріанці і добре ладнають з людьми. Капібари. Цього літа в Аргентині відбулося нашестя капібар! Найдобріші і найбільші гризуни у світі, яких ще називають водосвинками, раптом вирішили повернутися додому в селище Нордельта. Капібари здавна жили у цій болотистій місцевості, і вигнати їх виявилось не так просто! На щастя, виганяти чи вбивати капібар в Аргентині суворо заборонено законом, але місцеві жителі були дуже невдоволені поверненням гризунів додому. Капібари витоптали газони, з’їли городину і покусали собак… Однак боятися цих тварин не варто: вони вегетаріанці і добре ладнають з людьми. Гірські козли. Цього літа в Аргентині відбулося нашестя капібар! Найдобріші і найбільші гризуни у світі, яких ще називають водосвинками, раптом вирішили повернутися додому в селище Нордельта. Капібари здавна жили у цій болотистій місцевості, і вигнати їх виявилось не так просто! На щастя, виганяти чи вбивати капібар в Аргентині суворо заборонено законом, але місцеві жителі були дуже невдоволені поверненням гризунів додому. Капібари витоптали газони, з’їли городину і покусали собак… Однак боятися цих тварин не варто: вони вегетаріанці і добре ладнають з людьми. Бобри. Цього літа в Аргентині відбулося нашестя капібар! Найдобріші і найбільші гризуни у світі, яких ще називають водосвинками, раптом вирішили повернутися додому в селище Нордельта. Капібари здавна жили у цій болотистій місцевості, і вигнати їх виявилось не так просто! На щастя, виганяти чи вбивати капібар в Аргентині суворо заборонено законом, але місцеві жителі були дуже невдоволені поверненням гризунів додому. Капібари витоптали газони, з’їли городину і покусали собак… Однак боятися цих тварин не варто: вони вегетаріанці і добре ладнають з людьми. Мавпи-ревуни. Цього літа в Аргентині відбулося нашестя капібар! Найдобріші і найбільші гризуни у світі, яких ще називають водосвинками, раптом вирішили повернутися додому в селище Нордельта. Капібари здавна жили у цій болотистій місцевості, і вигнати їх виявилось не так просто! На щастя, виганяти чи вбивати капібар в Аргентині суворо заборонено законом, але місцеві жителі були дуже невдоволені поверненням гризунів додому. Капібари витоптали газони, з’їли городину і покусали собак… Однак боятися цих тварин не варто: вони вегетаріанці і добре ладнають з людьми.