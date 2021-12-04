Тест

Чи знаєте ви ці дивовижні факти про екзотичних тварин? Пройдіть ТЕСТ

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4 грудня 2021

Нашу планету населяють неймовірні створіння, в існування яких часом важко повірити.

Навіть відомі нам тварини можуть вразити унікальним забарвленням, розмірами або "суперсилами".

Вони можуть змінювати стать, відрощувати новий хвіст або фліртувати одне з одним крутіше, ніж люди на сайтах знайомств.

Перевірте, які дивовижні факти про екзотичних ссавців, комах, птахів та риб ви знаєте!

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Що ви знаєте про медоїда або "медового борсука"?

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Яка суперсила є у медузи на фото?

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Самки яких тварин у 60 разів довші і у півмільйона (!) разів важчі за своїх партнерів-чоловіків?

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Як самець блакитноногої олуші зваблює самку?

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Цього звіра з величезними очима звати довгоп’ят (не лемур!), і він дуже незвично привертає увагу потенційного партнера. Відгадаєте як?

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Природа настільки очистилася, що ці тваринки захопили селище в Аргентині. Вони кусали собак і залишали багато посліду. Хто ж це?

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Галапагоська риба на під назвою "червоногубий нетопир" наче зійшла з обкладинки модного журналу. Навіщо ж їй мейкап під водою?

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Яке з цих тверджень про аксолотля (мексиканську ходячу рибу) правдиві?

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Який факт про "ведмежого кота" бінтуронга правдивий?

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Як звати цього давньокитайського філософа?

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Чий послід має квадратну форму?

David Hu, Scott Carver
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Чому інжирові оси (fig wasp) мають таку назву?

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