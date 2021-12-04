Чи знаєте ви ці дивовижні факти про екзотичних тварин? Пройдіть ТЕСТ

Нашу планету населяють неймовірні створіння, в існування яких часом важко повірити.
Навіть відомі нам тварини можуть вразити унікальним забарвленням, розмірами або "суперсилами".
Вони можуть змінювати стать, відрощувати новий хвіст або фліртувати одне з одним крутіше, ніж люди на сайтах знайомств.
Перевірте, які дивовижні факти про екзотичних ссавців, комах, птахів та риб ви знаєте!
Що ви знаєте про медоїда або "медового борсука"?
Яка суперсила є у медузи на фото?
Самки яких тварин у 60 разів довші і у півмільйона (!) разів важчі за своїх партнерів-чоловіків?
Як самець блакитноногої олуші зваблює самку?
Цього звіра з величезними очима звати довгоп’ят (не лемур!), і він дуже незвично привертає увагу потенційного партнера. Відгадаєте як?
Природа настільки очистилася, що ці тваринки захопили селище в Аргентині. Вони кусали собак і залишали багато посліду. Хто ж це?
Галапагоська риба на під назвою "червоногубий нетопир" наче зійшла з обкладинки модного журналу. Навіщо ж їй мейкап під водою?
Яке з цих тверджень про аксолотля (мексиканську ходячу рибу) правдиві?
Як звати цього давньокитайського філософа?
Чому інжирові оси (fig wasp) мають таку назву?