Медичні маски роблять людей привабливішими в очах інших. Дослідження

Люди здаються одне одному більш привабливими в захисних масках, коли нижньої частини обличчя не видно.

Причому найпривабливішим вважається обличчя, закрите одноразовою хірургічною маскою.

Про це заявили дослідники з Університету Кардіффа, повідомляє The Guardian.

До пандемії вчені виявили, що медичні маски знижують привабливість людини, оскільки асоціюються з хворобою.

Науковці вирішили перевірити, чи змінилося це сприйняття з тих пір, як носіння маски стало звичним.

Фото: Milkos/Depositphotos

"Наше дослідження показує, що обличчя вважаються найпривабливішими, коли вони закриті медичними масками.

Можливо, це тому, що ми звикли до медичних працівників у синіх масках, а тепер асоціюємо їх з людьми, які займаються доглядом або медициною.

Коли ми відчуваємо себе вразливими, ми можемо вважати, що носіння медичних масок заспокоює, і тому краще ставимося до того, хто їх носить", – пояснює співавтор дослідження зі школи психології Кардіффського університету Майкл Льюїс.

Перший етап дослідження пройшов у лютому 2021 року – його результати опублікували в журналі Cognitive Research: Principles and Implications.

43 жінок попросили оцінити за шкалою від 1 до 10 привабливість чоловічих облич без маски, чоловіків, які носять звичайну маску з тканини, синю медичну маску або тримають чорну книгу, що прикриває низ обличчя.

Учасниці оцінили тих, хто носить тканинні маски, як значно привабливіших, порівняно з чоловіками без масок або з книгою.

А одноразова хірургічна маска на чоловіках збирала ще більше високих оцінок.

На другому етапі роботи науковці попросили групу чоловіків оцінювати фото жінок у масках.

Це дослідження ще не опублікували, але Льюїс сказав, що результати в цілому однакові.

"Пандемія змінила нашу психологію у тому, як ми сприймаємо людей в масках. Коли ми бачимо, що хтось носить маску, ми більше не думаємо, що у цієї людини хвороба і від неї потрібно триматися подалі.

Це стосується еволюційної психології та того, чому ми вибираємо партнерів. Ознаки захворювання можуть відігравати велику роль у виборі партнера – раніше будь-які ознаки хвороби були б серйозним недоліком.

Тепер ми можемо спостерігати зміни в нашій психології, що маски для обличчя більше не є сигналом зараження", – пояснює Льюїс.

На його думку, маски також можуть робити людей привабливішими, оскільки вони спрямовують увагу на очі.

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