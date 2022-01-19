Що ви знаєте про Водохреще та його традиції? Пройдіть ТЕСТ

Свято Хрещення Господнє, або Водохреще, закриває низку зимових свят.

Зазвичай Водохреще асоціюється з морозами, освяченням води та пірнанням в ополонку.

Воно пов'язане з цілою низкою народних традицій. І хоча морози бувають не завжди, а пірнати в холодну воду не обов'язково, Водохреще залишається одним з найулюбленіших свят українців.

До свята "Українська правда. Життя" підготувала тест, який допоможе перевірити, що ви знаєте про Водохреще та пов'язані з ним народні традиції.

За допомогу дякуємо історику та етонологу Юрію Пуківському.