Тест

Що ви знаєте про Водохреще та його традиції? Пройдіть ТЕСТ

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19 січня 2022

Свято Хрещення Господнє, або Водохреще, закриває низку зимових свят

Зазвичай Водохреще асоціюється з морозами, освяченням води та пірнанням в ополонку. 

Воно пов'язане з цілою низкою народних традицій. І хоча морози бувають не завжди, а пірнати в холодну воду не обов'язково, Водохреще залишається одним з найулюбленіших свят українців. 

До свята "Українська правда. Життя" підготувала тест, який допоможе перевірити, що ви знаєте про Водохреще та пов'язані з ним народні традиції. 

За допомогу дякуємо історику та етонологу Юрію Пуківському

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Занурившись у води Йордану, Ісус Христос:

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Під час Хрещення Ісуса на річці Йордан на нього зійшов Святий Дух у вигляді пташки. Яка це була пташка?

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Куди відправився Ісус після Хрещення в водах Йордану?

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Яку кутю готували напередодні останнього зимового свята – Водохреща?

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Чому в ніч перед Водохрещем люди складали ложки в миску та накривали хлібом?

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Що православний християнин мав робити вранці на Водохреще?

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Як ставляться українські православна та греко-католицька церкви до пірнання в ополонки на Водохреще?

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Який звичай, пов'язаний з освяченою водою, був притаманний мешканцям багатьох українських сіл та міст?

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За традицією біля ополонки встановлювали вирубаний із льоду хрест, який іноді був червоного кольору. Чим фарбували крижану скульптуру?

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В яких регіонах України було більш поширене пірнання в ополонку на Водохреще?

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Хто і для чого стрибав у воду та купався на Водохреще?

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Яке ще свято, окрім Хрещення, святкують християни 19 січня?

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Який вид роботи жінкам не можна було виконувати на Водохреще та після нього?

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