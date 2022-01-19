Що ви знаєте про Водохреще та його традиції? Пройдіть ТЕСТ

В прорубах купали хворих дітей, вірячи, що йорданська вода зцілить їх. Згідно з народними уявленнями, люди, які стрибають в ополонку, на весь рік могли вберегтись від хвороб. Традиції та обряди в регіонах різнилася, тому люди пірнали у воду з різних причин. Люди купалися, щоб позбутися шкірної хвороби – корости. Згідно з народними уявленнями, люди, які стрибають в ополонку, на весь рік могли вберегтись від хвороб. Традиції та обряди в регіонах різнилася, тому люди пірнали у воду з різних причин. Колядники та щедрівники, які водили козу, пірнали, щоб змити з себе “скверну бісівських масок”. Згідно з народними уявленнями, люди, які стрибають в ополонку, на весь рік могли вберегтись від хвороб. Традиції та обряди в регіонах різнилася, тому люди пірнали у воду з різних причин. Купалися дівчата, які довго не могли вийти заміж, та вірили, що їм нашкодили чародійки. Згідно з народними уявленнями, люди, які стрибають в ополонку, на весь рік могли вберегтись від хвороб. Традиції та обряди в регіонах різнилася, тому люди пірнали у воду з різних причин. Всі відповіді правильні. Згідно з народними уявленнями, люди, які стрибають в ополонку, на весь рік могли вберегтись від хвороб. Традиції та обряди в регіонах різнилася, тому люди пірнали у воду з різних причин.