Що ви знаєте про Водохреще та його традиції? Пройдіть ТЕСТ

Свято Хрещення Господнє, або Водохреще, закриває низку зимових свят.
Зазвичай Водохреще асоціюється з морозами, освяченням води та пірнанням в ополонку.
Воно пов'язане з цілою низкою народних традицій. І хоча морози бувають не завжди, а пірнати в холодну воду не обов'язково, Водохреще залишається одним з найулюбленіших свят українців.
До свята "Українська правда. Життя" підготувала тест, який допоможе перевірити, що ви знаєте про Водохреще та пов'язані з ним народні традиції.
За допомогу дякуємо історику та етонологу Юрію Пуківському.
Занурившись у води Йордану, Ісус Христос:
Під час Хрещення Ісуса на річці Йордан на нього зійшов Святий Дух у вигляді пташки. Яка це була пташка?
Куди відправився Ісус після Хрещення в водах Йордану?
Яку кутю готували напередодні останнього зимового свята – Водохреща?
Що православний християнин мав робити вранці на Водохреще?
Як ставляться українські православна та греко-католицька церкви до пірнання в ополонки на Водохреще?
В яких регіонах України було більш поширене пірнання в ополонку на Водохреще?
Хто і для чого стрибав у воду та купався на Водохреще?
Який вид роботи жінкам не можна було виконувати на Водохреще та після нього?