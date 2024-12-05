Як змінюються дати інших свят, якщо відзначати Різдво 25 грудня

Зовсім скоро прийде час смакувати кутю та узвар.

Після реформи церковного календаря у 2023 році Україна почала відзначати Різдво разом зі світом, 25 грудня. Новоюліанський календар, за яким почала жити православна та греко-католицька церкви України, передбачає зміну дат нерухомих свят. Рухомі ж (ті, які залежать від Великодня) лишилися незмінними.

Тож усі дати Святок (свят різдвяного циклу) також змінилися. У минулому сезоні ми вже відзначали їх за новими датами, однак запам'ятати їх усі одразу нелегко.

Коли святкувати Миколая, Різдво та Водохреща

Якщо святкувати Різдво 25 грудня, то зміщаються і дати інших зимових свят, зокрема Дня Святого Миколая.

Вшановувати Миколая та дарувати подарунки дітям за новоюліанським календарем треба 6 грудня (було 19 грудня – за юліанським).

(було 19 грудня – за юліанським). Святвечір напередодні Різдва тепер зустрічають 24 грудня (раніше 7 січня).

(раніше 7 січня). Дата Нового року не змінюється, він настає в ніч з 31 грудня на 1 січня .

. День Святого Василя – 1 січня (було 14 січня).

(було 14 січня). Водохреща за новоюліанським календарем відзначається 6 січня (за юліанським до реформи відзначали 19 січня).

Зображення УП.Життя

Присвятки різдвяного циклу

Церква майже щодня вшановує пам'ять тих чи інших святих. Ось частина присвятків, які випадають на період зимового циклу свят. У давнину з цими днями було пов'язано багато вірувань та традицій.

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4 грудня – Варвари

– Варвари 5 грудня – Сави

– Сави 6 грудня – Миколи чудотворця

– Миколи чудотворця 9 грудня – Анни (Зачаття прав. Анною Богородиці)

– Анни (Зачаття прав. Анною Богородиці) 29 грудня – Йосипа обручника (перехідне свято, відзначають у першу неділю після Різдва )

– Йосипа обручника (перехідне свято, відзначають у ) 31 грудня – Меланії (Меланки, Маланки), Щедрий вечір

Нагадаємо, наразі юліанським календарем користуються російська, грузинська, сербська, єрусалимська православні церкви. Католики України святкують Різдво з 24 на 25 грудня.

Дискусії про перехід українських церков з юліанського на григоріанський календар тривали давно, однак з початком повномасштабної війни з РФ кількість людей, які не хочуть святкувати Різдво в один день з Росією збільшилася.