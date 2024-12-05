Як змінюються дати інших свят, якщо відзначати Різдво 25 грудня
Після реформи церковного календаря у 2023 році Україна почала відзначати Різдво разом зі світом, 25 грудня. Новоюліанський календар, за яким почала жити православна та греко-католицька церкви України, передбачає зміну дат нерухомих свят. Рухомі ж (ті, які залежать від Великодня) лишилися незмінними.
Тож усі дати Святок (свят різдвяного циклу) також змінилися. У минулому сезоні ми вже відзначали їх за новими датами, однак запам'ятати їх усі одразу нелегко.
Коли святкувати Миколая, Різдво та Водохреща
Якщо святкувати Різдво 25 грудня, то зміщаються і дати інших зимових свят, зокрема Дня Святого Миколая.
- Вшановувати Миколая та дарувати подарунки дітям за новоюліанським календарем треба 6 грудня (було 19 грудня – за юліанським).
- Святвечір напередодні Різдва тепер зустрічають 24 грудня (раніше 7 січня).
- Дата Нового року не змінюється, він настає в ніч з 31 грудня на 1 січня.
- День Святого Василя – 1 січня (було 14 січня).
- Водохреща за новоюліанським календарем відзначається 6 січня (за юліанським до реформи відзначали 19 січня).
Присвятки різдвяного циклу
- 4 грудня – Варвари
- 5 грудня – Сави
- 6 грудня – Миколи чудотворця
- 9 грудня – Анни (Зачаття прав. Анною Богородиці)
- 29 грудня – Йосипа обручника (перехідне свято, відзначають у першу неділю після Різдва)
- 31 грудня – Меланії (Меланки, Маланки), Щедрий вечір
Нагадаємо, наразі юліанським календарем користуються російська, грузинська, сербська, єрусалимська православні церкви. Католики України святкують Різдво з 24 на 25 грудня.
Дискусії про перехід українських церков з юліанського на григоріанський календар тривали давно, однак з початком повномасштабної війни з РФ кількість людей, які не хочуть святкувати Різдво в один день з Росією збільшилася.