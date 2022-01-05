Може бути рання весна: у Львові несподівано прокинулися бабаки

1 січня у Львівському міському дитячого еколого-натуралістичному центрі із зимової сплячки несподівано прокинулися бабаки Марічка і Мишко.

Це може свідчити про короткий зимовий період і також про те, що весна прийде рано, повідомив директор центру Ігор Антахович у коментарі "Твоє місто".

За його словами, таке раннє пробудження бабаків сталося вперше за 13 років.

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"Це не остаточне пробудження бабаків, а перервана зимова сплячка. Сталося це у перший день нового року, 1 січня. Зазвичай бабаки прокидаються на Стрітення, тому такий цьогорічний короткий сон трапився вперше за 13 років наших спостережень за бабаками", – каже він.

Фото "Твоє місто"

Про те, що Марічка та Мишко не сплять, свідчить розкритий отвір в хатинці бабаків, який до сплячки тварини самі закрили тирсою.

"1 січня, коли працівники відкрили гніздо, щоб насипати корм, то побачили рухливих бабаків, які дивилися і копирсалися. Бабаки самі відгорнули тирсу від входу та вийшли погуляти", – додає Ігор Антахович.

Директор центру каже, що така поведінка тварин однозначно пов’язана з аномально теплим січнем.

Тепла погода вплинула не лише на те, що бабаки прокинулися рано, а й те, що заснули пізно, аж 1 грудня, а не в жовтні чи в листопаді, як в минулі роки.

Найраніше пробудження, як пояснює керівник еколого-натуралістичного центру, особливих проблем бабакам не завдасть. Вони у хорошу стані та набрали достатньо жиру.

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За словами Ігора Антаховича, у центрі бабаки мають окреме приміщення для сну, а також їдальню та вбиральню.

Під час сплячки вони раз на 10-14 днів прокидаються, ідуть в туалет, їдять та, не виходяи з хатинки, знову засинають.

Нагадаємо, минулого року львівські бабаки через снігопади та морози навіть проспали Стрітення 15 лютого.

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