Цьогоріч у Києві було найтепліше 3 січня за 142 роки спостережень

У Києві 3 січня зафіксували найвищу середньодобову температуру повітря за 142 роки спостережень – +4,3°С.
Це на 0,3°С вище рекордного значення температури для цього дня 1899 року, повідомляють у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Кліматична норма була перевищена на 7,3°С, що відповідає погоді кінця жовтня, кажуть на метеостанції.
Максимальна температура у столиці піднялась до +8,2°С і перевищила попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1°С.
|Фото: Kate Bezzubets/Pexels
Водночас грудень 2021-го у Києві був близький до кліматичної норми.
Середньомісячна температура становила -1,6°C, що перевищує кліматичну норму 1991-2020 років лише на 0,2°C.
Нагадаємо, в ООН заявили, що середня глобальна температура до 2040 року на 1,5 °C перевищить рівень 1850-1900 років.
Вони попередили, що на людство може чекати зміна клімату з катастрофічними наслідками.
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