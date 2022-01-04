Цьогоріч у Києві було найтепліше 3 січня за 142 роки спостережень

У Києві 3 січня зафіксували найвищу середньодобову температуру повітря за 142 роки спостережень – +4,3°С.

Це на 0,3°С вище рекордного значення температури для цього дня 1899 року, повідомляють у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Кліматична норма була перевищена на 7,3°С, що відповідає погоді кінця жовтня, кажуть на метеостанції.

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Максимальна температура у столиці піднялась до +8,2°С і перевищила попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1°С.

Фото: Kate Bezzubets/Pexels

Водночас грудень 2021-го у Києві був близький до кліматичної норми.

Середньомісячна температура становила -1,6°C, що перевищує кліматичну норму 1991-2020 років лише на 0,2°C.

Нагадаємо, в ООН заявили, що середня глобальна температура до 2040 року на 1,5 °C перевищить рівень 1850-1900 років.

Вони попередили, що на людство може чекати зміна клімату з катастрофічними наслідками.

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