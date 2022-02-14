На півдні не вистачає українськомовних підручників – Кремінь просить Шкарлета втрутитись

Українці скаржаться на нестачу в школах півдня українськомовниих підручників.

Чимало звернень стосовно проблеми надіслали мовному омбудсмену Тарасу Креміню, повідомили на сайті Уповноваженого.

Найгірша ситуація склалася в школах Херсонської, Одеської областей та міста Миколаєва, особливо в тих, які до 1 вересня 2020 року навчали недержавною мовою.

Омбудсмен звернувся до міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета з вимогою забезпечити підручниками школи півдня країни.

"Щодо цієї ситуації на адресу Секретаріату Уповноваженого надійшло чимало звернень громадян. Листу до міністра передували звернення до місцевих громад про необхідність усунути порушення", – йдеться в повідомленні Уповноваженого.

Фото: sabphoto/Depositphotos

За словами Креміня, місцева влада не може вирішити цю проблему з допомогою перерозподілу підручників між школами, районами або за рахунок спеціального резервного бібліотечного фонду.

Тарас Кремінь нагадав, що видання паперових підручників, а також придбання прав на використання електронних здійснюються за результатами конкурсних відборів, що організовує МОН.

Він каже, що забезпечення підручниками – це пряма компетенція місцевої влади, яка "з невідомих причин створює очевидні перешкоди у здобутті освіти".

"Прошу взяти до відома зазначене та вжити відповідних заходів для забезпечення закладів загальної середньої освіти, які перейшли на державну мову навчання майже два роки тому, необхідною їм кількістю підручників, виданих державною мовою", – резюмував Кремень.

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