78% українців вважають своєю рідною мовою українську і більше половини – підтримують мовний закон. Опитування

78% українців вважають своєю рідною мовою українську, і лише 18% – російську.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

На Заході та в Центрі майже абсолютна більшість відзначає, що українська є їхньою рідною мовою.

У Південному регіоні 56% назвали рідною українську і 41% – російську.

На Сході 59% рідною вважають українську і 34% – російську.

Фото: Фонд "Демократичні ініціативи" Ілька Кучеріва

55% українців підтримують норму "мовного закону" про обслуговування українською мовою при збереженні можливості обслуговування клієнтів іншими мовами на їхнє прохання.

21% таку норму не підтримує і ще майже 18% українців байдуже.

Найбільше тих, хто висловився "за" обов’язкове обслуговування державною мовою, у Західному та Центральному регіонах – 74% та 62% відповідно.

Водночас на Заході цей закон не підтримує 11% опитуваних, а в Центрі – 14%.

Фото: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва

На Півдні та Сході України приблизно однакові частки тих, хто схвалює або не схвалює цю норму закону.

На Півдні 33% респондентів підтримують, а 37% – ні, натомість на Сході 38% підтримують, а майже 33% – ні.

В обох цих регіонах також близько 30% тих, хто не визначився зі своїм ставленням або кому байдуже.

Важливим чинником у ставленні до цієї норми закону є також політичні вподобання.

Найбільше підтримують норму про обслуговування українською прихильники "ЄС" (74%), "Слуги народу" (64%) та "Батьківщини" (63%).

Значно менше її підтримують прихильники ОПЗЖ (29%).

"Істотно впливає на сприйняття цієї норми закону рідна мова респондентів", – йдеться у соціологічному дослідженні.

Серед тих, для кого рідною мовою є українська, 63% підтримують обслуговування українською, а серед російськомовних – лише 26%.

Рідна мова є навіть більш значущим фактором, ніж регіон походження респондентів.

Фото: Depositphotos/Автор dobra_kobra

Серед тих мешканців Півдня та Сходу, для яких рідною мовою є українська, більшість підтримують норму закону.

Натомість носії російської мови навіть на Заході та в Центрі радше не підтримують цю норму закону, ніж підтримують.

Дослідження проводилося з 29 липня по 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Загалом опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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