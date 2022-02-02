Своєчасна, але не стабільна: бабак Тимко III з Харківщини спрогнозував, якою буде весна

Степовий бабак Тимко III з Харківщини "прогнозує" своєчасну, але не стабільну весну.

2 лютого, у всесвітній День бабака, тварину дістали з будиночку на біологічній станції Харківського національного університету імені Казаріна у селищі Гайдарах, повідомляє Інтрефакс Україна.

За народними прикметами, якщо бабак в цей день бачить свою тінь, лякається та тікає в нору, весни доведеться чекати ще 6 тижнів.

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Але якщо тварина тіні не бачить і спокійно з норки виходить – весна буде рання.

На пробудження Тимку приготували три страви: він побіг до сала

"Незважаючи на те, що Тимко не побачив своєї тіні, весна буде досить нестабільною. Нас очікують температурні коливання. Весна прийде за розкладом, але буде досить прохолодною", – пояснила прогнози бабака Надія Токарська.

Будиночок Тимка

На пробудження Тимку приготували три страви: борщ із пампушками, вареники з цибулею та сало з чорним хлібом, часником та зеленню.

Тварина, не замислюючись, побігла до сала.

З 2004 харківські бабаки прогнозують, яка буде весна

Минулоріч, Тимко IIІ також не побачив власної тіні, спрогнозувавши ранню весну.

На біостанції ХНУ День бабака відзначають із 2004 року. Раніше весну прогнозували бабаки Тимко I та Тимко II, але тепер вони пішли на "пенсію", передавши свої повноваження Тимку III.

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Традиція відзначати День бабака більш притаманна американцям та канадцям.

Утім, цьогоріч у штаті Нью-Джерсі скасували святкування, через смерть бабака Міллтауна Мела за кілька днів до події. Замінити його не змогли, бо інші бабаки ще перебували у сплячці.

Нагадаємо, 1 січня у Львові несподівано прокинулись бабаки Марічка і Мишко, що також може свідчити про ранню весну.

Фото: Суспільне.

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