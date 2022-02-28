Безпека у месенджерах: як захиститись від ворога онлайн?

В умовах війни російські окупанти поширюють фейки та намагаються вивідати дані, яка допоможе їм воювати проти України.

Ворог також може перехоплювати ваші дані, заходити в чати й групи, щоб дізнатися інформацію, зламувати акаунти.

Центр протидії дезінформації опублікував інструкцію, як захистити себе при використанні месенджерів.

Як убезпечити себе онлайн?

Фото: Tracy Le Blanc/Pexels

✅ Діліться конфіденційною інформацією лише з тими, кому ви довіряєте.

✅ Перевіряйте, чи є людина, з якою ви розмовляєте, тою, за кого вона себе видає, зателефонувавши або попросивши голосове повідомлення.

❌ Ніколи й нікому не надавайте коди підтвердження SMS – навіть якщо ви знаєте цих людей.

✅ Увімкніть двохетапну перевірку, щоб додатково захистити свій обліковий запис.

✅ Налаштуйте "конфіденційність", щоб контролювати, хто може бачити вашу фотографію профілю та додавати вас до груп.

✅ Двічі перевіряйте точність пересланих повідомлень.

✅ Перегляньте історію листувань та членство в групах. Розгляньте можливість очищення історії чату.

✅ Надсилайте скарги на будь-які контакти, які здаються шахрайськими, з яких надсилають погрози чи інші небезпечні повідомлення.

Нагадаємо, раніше Українська Волонтерська Служба зробила свої канали закритими й радила іншим діяти так само, щоб ворог не проникнув у волонтерські чати.

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