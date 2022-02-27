Українська Волонтерська Служба робить свої чати закритими й закликає до цього інших

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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27 лютого 2022

Українська Волонтерська Служба робить свої чати закритими і закликає інших адміністраторів подібних груп діяти так само.

Про це організація повідомляє у Telegram-каналі.

"Ворог переглядає всі чати та використовує їх у своїх корисливих цілях, зокрема публікуючи інформацію про збір спорядження", – наголошує УВС. 

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Закриття чатів допоможе вберегти українських військових та мирне населення від обману.

  Фото: DmitryPoch/Depositphotos

Наразі організація зв'язується з усіма перевіреними штабами для того, щоб відкрити доступ до публікацій з чатів.

"Будь ласка, якщо ви знайомі з кимось з команди УВС, напишіть в особисті цій людині – вона відкриє вам доступ. 

Якщо не знайомі, заповніть цю форму: @volunteerneeds_bot. Ми перевіримо вашу заявку та відпишемо", – кажуть у службі.

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