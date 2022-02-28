Зловмисники створили фейк "Повернись живим". Куди насправді можна надсилати кошти?

Зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб вводити в оману благодійників.
Про це повідомляє фонд "Повернись живим" у Facebook.
|Фото: "Повернись живим" у Facebook
"Ми просимо вас поширити цю інформацію і користуватися тільки офіційними ресурсами Фонду", – наголошують вони.
Офіційні адреси "Повернись живим":
А це фейкова адреса, куди НЕ можна надсилати кошти: http://savelife.net.ua/.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я спільно з товариством Червоного Хреста в Україні відкрили спецрахунок для допомоги лікарням.
Переглянути реквізити для пожертвувань можна тут.
Вас також може зацікавити:
Українська Волонтерська Служба робить свої чати закритими й закликає до цього інших
Допомагати на фронті і в тилу: МОЗ запрошує іноземних медиків працювати в українських лікарнях
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.