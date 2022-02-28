Зловмисники створили фейк "Повернись живим". Куди насправді можна надсилати кошти?

Зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб вводити в оману благодійників.

Про це повідомляє фонд "Повернись живим" у Facebook.

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Фото: "Повернись живим" у Facebook

"Ми просимо вас поширити цю інформацію і користуватися тільки офіційними ресурсами Фонду", – наголошують вони.

Офіційні адреси "Повернись живим": https://savelife.in.ua/ https://www.comebackalive.in.ua/

А це фейкова адреса, куди НЕ можна надсилати кошти: http://savelife.net.ua/.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я спільно з товариством Червоного Хреста в Україні відкрили спецрахунок для допомоги лікарням.

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Переглянути реквізити для пожертвувань можна тут.

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