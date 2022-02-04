Команда Клопотенка вирушає навчати шкільних кухарів готувати за новим меню

Яна Осадча журналіст
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4 лютого 2022

Команда експертів Євгена Клопотенка, який розробив меню для українських закладів освіти, навчатиме кухарів шкільних їдалень. 

Перші курси відбудуться 5-6 лютого в Херсонській області, повідомили "Українській правді. Життя" у пресслужбі Євгена Клопотенка. 

"Це буде практичне та теоретичне  навчання, плюс зустрічі з представниками Держспоживслужби та місцевими відділами освіти по найгарячіших питаннях", – розповіли помічники ресторатора.

Навчання будуть проходити кожні вихідні в різних регіонах країни. Наступними після Херсонської області стануть Полтавщина, Рівненщина, Львівщина та Дніпропетровщина. 

  Євген Клопотенко. Фото з Facebook

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в Україні розпочалася реформа шкільного харчування. 

З ініціативи першої леді Олени Зеленської українських школярів перевели на більш здорове харчування, скоротивши використання цукру та солі. 

Нове шкільне меню розробляв кулінар, переможець шоу "Майстер-шеф" Євген Клопотенко. 

Другим етапом реформи має стати модернізація харчоблоків та підвищення кваліфікації шкільних кухарів. 

Утім, батьки неоднозначно сприйняли нововведення, деякі з них стверджують, що діти перестали їсти у школі. 

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