"Звідки у Клопотенка труп лося": зоозахисники обурилися, що в київському ресторані готують м'ясо рідкісних тварин

Зоозахисники скаржаться на українського шеф-кухаря Євгена Колопотенка, який нібито подає у ресторані страви з м’яса лося, занесеного до Червоної книги.

Обурення активістів зоозахисної організації UAnimals викликало інтерв'ю кухаря, в якому він розповідав про страви з м'яса диких і рідкісних тварин, зокрема страву "Серце лося".

"Нагадаємо, лось в Україні знаходиться на межі зникнення і цю тварину внесено до Червоної книги, тож його вбивство є порушенням закону", – йдеться в повідомленні UAnimals.

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Зоозахисники повідомили, що по факту відео вони надіслали запити в Держпродспоживслужбу та Держекоінспекцію із проханням з'ясувати, звідки у Клопотенка з'явився труп лося і чи не порушує це закон.

Скріншот з відео з Євгеном Клопотенком

Також вони заявили, що готують заяву до поліції.

Євген Клопотенко у відповідь на звинувачення сказав, що про лося він просто пожартував, а насправді має етичні принципи.

"Якщо працюю з м'ясом, то у своїй більшості, використовую тварин сільського господарства. Мій підхід – не використовувати більше м'яса, ніж дійсно необхідно.

Балансую його альтернативами, ставлюся відповідально до субпродуктів і додаю їх у їжу, а не викидаю", – заявив кухар.

Проте Клопотенко підтвердив, що в його ресторані дійсно подають дичину.

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"Але вона, по-перше, є в обмеженій кількості. По-друге, це дичина лише від офіційних постачальників, які працюють у рамках закону та мають договірні відносини з фермерськими господарствами. Тому і бобер, і кабан, яких я використовую – фермерські", – написав Євген Клопотенко.

Представники зоозахисної організації на це відповіли, що Євген Клопотенко поширював в соцмережах сторінку постачальників дичини, зокрема м'яса лося.

В UAnimals пообіцяли поскаржитися в поліцію і на них.

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