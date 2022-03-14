#МояВійна: Мінкульт запустив платформу, де українці можуть розповідати про війну іноземцям

В Україні з’явилася міжнародна платформа #МояВійна, де українці можуть поширювати інформацію про війну серед іноземців.

Ініціативу запустили у Міністерстві культури та інформаційної політики спільно з Асоціацією інноваційної та цифрової освіти та компанією "Totonis".

"Кожен українець, як свідок жорстокої війни російської федерації проти України, може описати свою історію, викласти реальні факти та особисті переживання.

А громадяни всіх країн світу – побачити і прочитати ці факти рідними для них мовами, щоб висловити свою підтримку Україні реальними діями", – кажуть у Мінкульті.

Окупанти знищують Маріуполь. Фото: AP/Evgeniy Maloletka

За допомогою платформи #МояВійна українці можуть публікувати інформацію про злочини РФ, а також ділитися власним досвідом і почуттями.

На сайт також можна додавати відео- або фотопідтвердження воєнних злочинів російських окупантів проти України.

Кілька українців уже поділилися своїми історіями війни.

"До військових дій був розробником електронних навчальних курсів... Зараз я людина, яка завтра може не прокинутись через крилату ракету, яку запускає ворог по будинках мирних мешканців.

Я просто хочу жити і бачити свою родину, мирні вулиці свого міста та своє майбутнє", – пише Родіон Тарасенко.

Він до останнього не міг повірити, що в його рідний Київ прийшла війна, навіть коли по всьому місту лунали сирени.

"Це почуття непросвітньої темряви та невизначенності за свою долю, долю своєї сім'ї та інших людей лякало до безтями", – зізнається чоловік.

Польща протестує проти російського вторгнення в Україну. Фото: standwithukraine/Depositphotos

А 18-річна студентка Настя Мітіна розповіла, що вже не вперше побачила злочини РФ на власні очі:

"2014: Одного ясного ранку я сиділа в кімнаті і тоді, перший раз у житті, побачила винищувач. Тоді вперше я дізналася, що таке ракети і що вони роблять. Тоді я побачила, як працюють снаряди, та навчилася ховатися від обстрілів. Мені було лише 10".

Коли ж російські окупанти атакували Київ, дівчина вирішила "не сидіти на місці" й долучитися до тероборони.

"Повноцінна робота блокпосту, зміни, зброя, військові та їхня техніка, з якими ми були на зв'язку, порожні магазини… все це стало нашою рутиною, яку дав нам "русский мир", – пише Настя.

Долучитися до проєкту можуть всі охочі за цим посиланням.

Водночас платформу будуть модерувати, щоб відсіяти провокаторів, ботів та видаляти заклики, які "виходять за межі етичних норм", наголошують ініціатори проєкту.

Нагадаємо, у Мінкульті створили портал, куди потрібно надсилати докази руйнування ворогом культурних пам'яток.

Також раніше у Службі безпеки України пояснювали, куди надсилати докази злочинів РФ для Гааги.

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