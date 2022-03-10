СБУ збирає докази про воєнні злочини Росії для Гааги: перелік номерів та месенджерів

Подати інформацію про воєнні злочини російських окупантів на території України можна через месенджери, чат-боти, "гарячі лінії" та електронну пошту.

Про розширення каналів зв'язку повідомили у Службі безпеки України.

Зафіксувати звірства військових з РФ проти цивільного населення та військовополонених можна тут:

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офіційний чат-бот @russian_war_tribunal_bot;

електронна пошта tribunal.2022.02.24@gmail.com.ua

Фото: Depositphotos

Повідомити можна також у месенджери за телефонами цілодобової гарячої лінії:

+38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram);

+38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram);

+38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram).

У Службі безпеки просять надсилати фото та відеоматеріали від першоджерела. Крім медіафайлів треба вказати дату, місце та час події.

Зверніть увагу, що мовиться про унікальний контент, зібраний очевидцями подій.

Тому в СБУ наголошують: матеріали з відкритих і загальнодоступних ресурсів надсилати не треба.

Усі зібрані факти Україна систематизує та використає в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Мета – притягнути керівництво РФ до відповідальності за розв’язану війну та воєнні злочини.

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