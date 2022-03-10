СБУ збирає докази про воєнні злочини Росії для Гааги: перелік номерів та месенджерів

Подати інформацію про воєнні злочини російських окупантів на території України можна через месенджери, чат-боти, "гарячі лінії" та електронну пошту.
Про розширення каналів зв'язку повідомили у Службі безпеки України.
Зафіксувати звірства військових з РФ проти цивільного населення та військовополонених можна тут:
- офіційний чат-бот @russian_war_tribunal_bot;
- електронна пошта tribunal.2022.02.24@gmail.com.ua
|Фото: Depositphotos
Повідомити можна також у месенджери за телефонами цілодобової гарячої лінії:
- +38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram);
- +38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram);
- +38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram).
У Службі безпеки просять надсилати фото та відеоматеріали від першоджерела. Крім медіафайлів треба вказати дату, місце та час події.
Зверніть увагу, що мовиться про унікальний контент, зібраний очевидцями подій.
Тому в СБУ наголошують: матеріали з відкритих і загальнодоступних ресурсів надсилати не треба.
Усі зібрані факти Україна систематизує та використає в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. Мета – притягнути керівництво РФ до відповідальності за розв’язану війну та воєнні злочини.
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